Σε «καραντίνα» η βρετανική κυβέρνηση: Θετικοί στον κορωνοϊό Τζόνσον και υπ. Υγείας

Τον γύρο των βρετανικών και όχι μόνο μέσων ενημέρωσης κάνει, όπως ήταν αναμενόμενο, η είδηση ότι τόσο ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον όσο και ο υπουργός Υγείας της χώρας, Ματ Χάνκοκ, διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

Μάλιστα ορισμένοι δεν παραλείπουν να συνδέσουν το γεγονός με τη στάση που κρατούσε μέχρι πρόσφατα η βρετανική κυβέρνηση απέναντι στην επιδημία του κορωνοϊού και την πολύ καθυστερημένη λήψη μέτρων, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες του κόσμου.



O Βρετανός πρωθυπουργός και δίπλα του ο υπουργός Υγείας σε πρόσφατη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου

Και οι δύο μπήκαν αμέσως σε καραντίνα αλλά υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι έχουν μολυνθεί πολλά περισσότερα μέλη και στελέχη της κυβέρνησης. Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εκατοντάδες σχόλια ότι τελικά το Γουέστμινστερ πιθανόν να αποτελεί πραγματικά «εστία διάδοσης» της επιδημίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσα άτομα από τη Ντάουνινγκ Στριτ θα πρέπει να τεθούν σε καραντίνα δεδομένου ότι πολλοί είχαν έρθει σε επαφή με τον Τζόνσον τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες.

Επίσης, σε τεστ έχει υποβληθεί και η 32χρονη σύντροφος του Βρετανού πρωθυπουργού, η οποία είναι έγκυος, και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri