Μηδενικές εκπομπές ρύπων στη μάχη κατά των ιών

Την στιγμή που ο κορωνοϊός έχει καθηλώσει τα αεροπλάνα στο έδαφος, έχει κλείσει τα σύνορα, έχει αναγκάσει τους ανθρώπους να δουλεύουν εξ αποστάσεως από τα σπίτια τους και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές συνεργασίας πρόσωπο με πρόσωπο, επτά Έλληνες από όλο τον κόσμο συσπειρώνονται επιστημονικά σε μια χρονική συγκυρία που συνιστά δυνητικά το κλείσιμο μιας περιόδου πρώιμης παγκοσμιοποίησης.

Η εξ ανάγκης αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμός της αλληλοεξαρτόμενης και συγκεντρωτικής δομής παραγωγής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο κάτω από τις παρούσες συνθήκες, καταδεικνύει την ανάγκη ελαστικών δομών και συστημάτων ενέργειας με τεχνολογίες που προωθούν τη μείωση ρύπων.

Άλλωστε το περιβάλλον είναι αυτό που έχει την πρώτη επίδραση στη διασπορά ιογενών λοιμώξεων και η κλιματολογική κρίση στην πράξη ρίχνει μια «καθαρή βολή μέσω του κορωνοϊού στην ανθρωπότητα» όπως αναφέρει η διευθύντρια περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, κα Inger La Cour Andersen.

O σκοπός αυτού του συνεργατικού σχηματισμού είναι να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο χάρτη όπου η επιστημονική γνώση, η τεχνολογική εμπειρία και η εκπαιδευτική προσέγγιση, θα συμβάλλουν όχι μόνο στην ωρίμανση της χρήσης νέων τεχνολογιών ενέργειας, όπως είναι οι τεχνολογίες υδρογόνου και μηδενικών ρύπων, αλλά και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εγχειρημάτων προς την κατεύθυνση των ελαστικών δομών και συστημάτων ενέργειας. Ο ιδρυτής αυτής της ομάδας κ. Σοφοκλής Μακρίδης από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών, μίλησε σχετικά με το εγχείρημα. Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι ο κόσμος χρειάζεται μια αλλαγή προς την πράσινη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το περιβάλλον μας εκδικείται μέσω πολλών δράσεων. Ο κορωνοϊός ενδέχεται να σχετίζεται με το περιβάλλον μας, που έχουμε καταστρέψει.

Θέλουμε να κινηθούμε ενωμένοι οι Ελληνες επιστήμονες ξεκινώντας από τον πυρήνα των επτά για την ενημέρωση των τεχνολογιών του υδρογόνου και των σχεδόν μηδενικών ρύπων μέσω της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι ο διεθνούς φήμης κ. Ματθαίος Σανταμούρης - ιδρυτής του βιοκλιματικού κτιρίου. «Είναι πολύ σημαντικό τα κτίρια να γίνουν σχεδόν μηδενικών ρύπων. καθώς έχουν τεράστιο μερίδιο εκπομπών παγκοσμίως» - ανέφερε ο κ. Μακρίδης.

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός καλεί κάθε Έλληνα που το επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν και να εμπλακεί στην ομάδα στο Linkedin όπου θα αναρτώνται όλες οι δράσεις: https://www.linkedin.com/company/global-greek-green-deal-cluster

Η ομάδα ευελπιστεί να οργανώσει νέες δράσεις ενημέρωσης της κοινωνίας και των εταιρειών που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη μέσα από προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των χρηματοδοτικών εργαλείων παγκοσμίως. Μια πρώτη δράση είναι η από κοινού επίβλεψη διδακτορικών φοιτητών σε θέματα υδρογόνου, υλικών, κατάλυσης, πράσινων κτιρίων. «Πίστη της ομάδας είναι η συμβολή στη διαχείριση των πολιτικών για τη ενέργεια και το περιβάλλον παγκοσμίως, όπως πρέπει πλέον να διαχειριζόμαστε κάθε απειλή στον Πλανήτη μας» σημειώνει ο κ. Μακρίδης.

Οι Λάζαρος και Νεκτάριος Κριμάτογλου αποτελούν την πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που υποστηρίζει την Ερευνα για την Ανάπτυξη Πράσινων Κτιρίων με τη χρήση τεχνολογιών υδρογόνου μέσα από ανταγωνιστική διδακτορική έρευνα πάνω σε υλικά και διεργασίες για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. Στην επιστημονική επιτροπή συμμετέχει, πλην των καθηγητών Παναγιώτας Μιχαλακάκου και Σοφοκλή Μακρίδη (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Πατρών) και ο καθηγητής Ματθαίος Σανταμούρης.

Μεγάλοι επενδυτικοί οργανισμοί έχουν δείξει ζωηρό ενδιαφέρον για τη χρήση των τεχνολογιών υδρογόνου σε υπάρχουσες υποδομές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπου υπάρχει περίσσεια ενέργειας, την οποία δεν αγοράζει η ΔΕΔΔΗΕ.

Οι καιροί απαιτούν δράσεις και πράξεις για τη μείωση των εκπομπών των ρύπων και τη σταθεροποίηση του κλίματος. Όπως αντιμετωπίζεται μια πανδημία παγκοσμίως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή αν επιθυμούμε να έχουμε μια ώριμη παγκοσμιοποίηση.

Οι επτά επιστήμονες του Global Greek Green Deal Cluster: Hydrogen Technologies and Zero Carbon Emissions (3GDeal), από τη Δύση προς την Ανατολή είναι οι εξής: 1) Νικόλας Δημάκης (University of Texas Rio Grande Valley), 2) Στέφανος Νιτοδάς – (Suny University), 3) Παναγιώτα Ποιμενίδου (University of Bradford), 4) Ιωάννης Ποντίκης (KU Leuven), 5) Σοφοκλής Μακρίδης (University of Patras), 6) Βασίλης Ινγκλεζάκης (Nazarbayev University), 7) Ματθαίος Σανταμούρης – (University of New South Wales) με διασύνδεση του Texas & New York of United States of America- United Kingdom- Belgium- Greece- Kazakhstan- Australia.

