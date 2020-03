Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Metaphorically Spanking

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντον Ρόσα

ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ Scamwatch

Ο Βίκαρ εικονογραφεί ένα σενάριο του Πωλ Χάλας

ΝΑΥΑΓΟΣ ΣΤΟ ΕΡΗΜΟΝΗΣΙ Desert Island

Μια ιστορία σε σενάριο του Γενς Χάνσεγκαρντ και σχέδιο του Σεζάρ Φεριόλι

ΜΑΓΙΚΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ Two to the Rescue

Ο Κάρλος Μότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Μπάιρον Έρικσον

Ο ΑΠΟΔΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ ΤΡΑΓΟΣ The Scapegoat

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Κάρι Κορχόνεν

Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΚΟΥΚΗΔΩΝ The Glomgold Heritage

Ο Μάρκο Ρότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Λαρς Γιένσεν

ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ The Impeccable Pilot

Ο Αντρέα Φερράρις σχεδιάζει μια ιστορία του Γκορμ Τράνσγκααρντ

ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ Keeping Down Appearances

Ένα σενάριο του Κνουτ Νάερουμ, σε σχέδιο του Άριλντ Μίντουν

ΤΡΕΛΑ ΚΑΠΕΛΑ Quirks

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Νόελ Βαν Χορν

Το αγαπημένο περιοδικό μικρών και μεγάλων από αυτή την Τρίτη 31/03 στα περίπτερα.