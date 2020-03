(Φωτογραφία: Shutterstock)

Ιδέες για κοκτέιλ για μικρούς και μεγάλους.

Κυριακάτικο, ανοιξιάτικο απόγευμα. Η μέρα μεγαλώνει κι εμείς, κλεισμένοι στα σπίτια μας, ζούμε μια λίγο τρομακτική ημέρα της Μαρμότας. Όμως «αύριο δεν έχουμε σχολείο» και πολλοί από μας ούτε γραφείο με την παραδοσιακή έννοια, ίσως δεν έχουμε δηλαδή πρωινό ξύπνημα. Ας το ρίξουμε λίγο έξω, λοιπόν, ας δώσουμε μια πικάντικη γεύση σε ένα ακόμα ατελείωτο απόγευμα, ας φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, ας ξεχαστούμε.



Spirits up, φίλοι μου! Θα κάνουμε κοκτέιλ πάρτι, για έναν, για δύο, για τρεις, για όσους μοιραζόμαστε την ίδια στέγη! Happy hour 17.00-19.00, άντε και 18.00-20.00 για το χατίρι σας.



All time classic κομψή, φινετσάτη, άκρως κινηματογραφική πρόταση είναι ένα παγωμένο extra dry martini. Κρατώντας το εμβληματικό τριγωνικό ποτήρι στο χέρι, αισθάνεσαι πρωταγωνιστής κάποιας ταινίας και περιμένεις από στιγμή σε στιγμή να εμφανιστεί ο Σον Κόνερι δίπλα σου και να απαιτήσει το μαρτίνι του shaken not stirred (χτυπημένο και όχι ανακατεμένο). Αναζητήστε ένα καλό London Dry ή Plymouth τζιν, ένα ξηρό λευκό βερμούτ και πράσινες χοντρές ελιές. Παγώστε τα μία νύχτα βάζοντας τις ελιές να μαριναριστούν στο βερμούτ. Βάλτε στο σέικερ μερικά σκληρά παγάκια και 15 ml βερμούτ. Χτυπήστε τα καλά και αδειάστε το βερμούτ. Βάλτε στο σέικερ 45-50 ml τζιν, ανακατέψτε με τον ειδικό γυάλινο αναδευτήρα και σερβίρετε. Βγάλτε σε ένα μπολάκι λίγες ελιές και αλμυρά κρακεράκια.



Ένα άλλο κοκτέιλ που λατρεύω τόσο για τη γεύση όσο και για την ονομασία του είναι το White cotton panties (άσπρα βαμβακερά βρακάκια): 1 μεζούρα butterscotch σναπς, 1 μεζούρα βότκα αρωματισμένη με βανίλια. Παγώστε και τα δύο ποτά στην κατάψυξη και σερβίρετε κατευθείαν σε σφηνάκια. Εδώ βάλτε σε μια πιατέλα μπισκοτάκια και μικρά κέικ με ζάχαρη.



Stay cool



Ωραία, θα μου πείτε, αλλά τι θα γίνει με τους πιτσιρικάδες που τριγυρίζουν στα πόδια μας; Βάλτε τους στο παιχνίδι! Ετοιμάστε ένα σούπερ παιδικό και εφηβικό κοκτέιλ και μοιραστείτε μαζί τους τις αναμνήσεις σας ξεφυλλίζοντας άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες. Για το κοκτέιλ Stay cool (ιδανική ονομασία για μικρούς και μεγάλους) χρειαζόμαστε:

8 cl χυμό πορτοκαλιού

8 cl χυμό ανανά

2 cl σιρόπι γρεναδίνη

Τα χτυπάμε όλα μαζί στο σέικερ και σερβίρουμε σε ψηλά ποτήρια γεμάτα πάγο, με καλαμάκια και μία φέτα πορτοκάλι στο βάθος του ποτηριού. Προσθέτοντας βότκα ή λευκό ρούμι, το Stay cool γίνεται και το δικό σας κοκτέιλ. Καλό απόγευμα και να προσέχετε!■