«Time Well Shared» από την IWC

Καθώς η υφήλιος αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση υγείας, η παγκόσμια οικογένεια της IWC ενώνεται για το project «TIME WELL SHARED». Μέσα από τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, το προσωπικό, οι πρεσβευτές και οι συνεργάτες της IWC μοιράζονται τον χρόνο, τις γνώσεις, την εμπειρία και το πάθος τους μέσα από ψηφιακά κανάλια. Στόχος τους είναι να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον χρόνο τους καθώς επίσης να τους ψυχαγωγήσουν και να τους παρέχουν υποστήριξη κρατώντας τους συνδεδεμένους.

Σε μία περίοδο αβεβαιότητας και απομόνωσης, τα μέλη της παγκόσμιας οικογένειας της IWC ενώνονται για την πρωτοβουλία «TIME WELL SHARED».

«Σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς, θέλουμε να απευθύνουμε στους ανθρώπους ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ελπίδας και αισιοδοξίας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, θέλουμε να αναδείξουμε ένα νέο τρόπο διατήρησης της επαφής με την οικογένεια της IWC. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε και να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους ώστε να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους, να στηρίξουν ο ένας τον άλλον, καθώς επίσης να εξελιχθούν και να γίνουν πιο δυνατοί» τονίζει ο Christoph Grainger- Herr, CEO της IWC Schaffhausen.

Η πρωτοβουλία «TIME WELL SHARED» περιλαμβάνει online διαλέξεις, ομιλίες και σεμινάρια τα οποία θα δημοσιεύσει σε ψηφιακά μέσα η IWC τις επόμενες εβδομάδες. Στόχος είναι να ψυχαγωγήσει και να υποστηρίξει όλους τους ανθρώπους στις δύσκολες αυτές στιγμές. Στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν πρεσβευτές της IWC, όπως οι Tom Brady, Fabian Cancellara, David Coulthard και Maro Engel, καθώς και συνεργάτες όπως οι Mercedes-AMG Petronas Formula 1, Tottenham Hotspur, Laureus Sport for Good, Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation, Solaris Yachts και Orlebar Brown.

O πρεσβευτής της IWC, Tom Brady, θα είναι ένας από τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία Time Well Shared.

Για παράδειγμα, ο πιλότος Matt Jones θα μοιραστεί την εμπειρία του από την περσινή του αποστολή «Silver Spitfire – The Longest Flight». Ο απόστρατος Πλοίαρχος του Αμερικανικού Ναυτικού και πιλότος TOPGUN Jim DiMatteo θα παρουσιάσει τις αξίες της Μοίρας Μαχητικών Αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού, όπως η απόδοση, η ανθεκτικότητα και η ακρίβεια στις επιχειρήσεις. Από την οικογένεια της IWC, ο επικεφαλής του μουσείου της IWC, David Seyffer, θα μιλήσει για την ιστορία του οίκου, ενώ ο πρώην διευθυντής Marketing και Πωλήσεων, Hannes Pantli, θα αποκαλύψει κάποιες ανέκδοτες ιστορίες της εταιρείας.

Όλες οι συμμετοχές θα συνοδεύονται από ένα ψηφιακό κουμπί, μέσω του οποίου θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση δωρεών, την πρώτη εκ των οποίων θα κάνει η IWC. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα δοθούν για την στήριξη του οργανισμού «Save the Children», ο οποίος έχει ως στόχο την ενίσχυση των προγραμμάτων του, που προσφέρουν προστασία σε παιδιά και τις οικογένειες τους σε χώρες που έχουν χτυπηθεί από τον ιό, την ενίσχυση της υποστήριξης προς τα εθνικά συστήματα υγείας, και την ευαισθητοποίηση γονέων και φροντιστών για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να παρέχουν ψυχολογική στήριξη στα παιδιά.

