Χωρίς υποκείμενο νόσημα 44 από τους 561 θανάτους του τελευταίου 24ωρου στη Βρετανία

Τους 2.921 έφτασε συνολικά ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό στη Βρετανία. Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανακοίνωσε ότι από τους 561 ασθενείς που έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, οι 44 δεν έφεραν κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Συνολικά ο αριθμός αυτών που υποβλήθηκαν σε εξέταση για τον κορονοϊό και βρέθηκαν θετικοί είναι 33.718.

Μόνο στη Σκοτία, η αποκεντρωμένη κυβέρνηση ανακοίνωσε 50 νέους θανάτους, ανεβάζοντας το σύνολο των απωλειών σε 126 (αύξηση κατά 66% επί του συνόλου), ενώ από αυτούς που υποβλήθηκαν σε εξέταση 2.602 βρέθηκαν θετικοί.

Στην Ουαλία, το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 19 νέοι θάνατοι (φτάνοντας τους 117 συνολικά), ενώ 284 νέα περιστατικά κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν ανεβάζοντας τον αριθμό σε 2.121.

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε να αυξήσει τα τεστ για τον νέο κορωνοϊό αφότου η κυβέρνησή του κατηγορήθηκε ότι άργησε να ξεκινήσει τους ελέγχους στον πληθυσμό και το υγειονομικό προσωπικό της Βρετανίας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Βρετανία υιοθέτησε αρχικά μία πιο συγκρατημένη προσέγγιση απέναντι στο ξέσπασμα του ιού, άλλαξε όμως τακτική μετά από προβλέψεις ότι υπήρχε κίνδυνος να χάσουν τη ζωή τους έως και 250.000 άνθρωποι .

«Θα αυξήσουμε σημαντικά τα τεστ», είπε ο Τζόνσον σε βίντεο-μήνυμα από διαμέρισμα στην Ντάουνιγκ Στριτ, στο οποίο βρίσκεται σε καραντίνα αφότου διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

