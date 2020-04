Πρώην Γερμανός πρεσβευτής στην Ελλάδα για την απώλεια Γλέζου: Υποκλίνομαι με σεβασμό και ευγνωμοσύνη

Τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπο του Μανώλη Γλέζου εξέφρασε ο πρώην πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα, Πέτερ Σουφ, στην κοινοποίηση του στο Twitter για τον θάνατο του εμβληματικού αντιστασιακού και πολιτικού της Αριστεράς.

«Στους φίλους μου στην Ελλάδα: μαθαίνοντας για την απώλεια του Μανώλη Γλέζου, υποκλίνομαι με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Κύριε Μανώλη, γνωρίζω πόσο απογοητευμένος ήσασταν με εμάς, όμως ήσασταν και τόσο ανθρώπινος, και εμένα πολύ προσωπικά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο νυν Γερμανός πρεσβευτής στην Ινδονησία.

To my friends in Greece: learning about demise of the great Manolis Glezos,

I bow in respect and gratitude. Κυριε Μανολη, I know how frustrated you were with us, and yet you were so human, also with me very personally. #RIP #ManolisGlezos pic.twitter.com/td8KyNURsU