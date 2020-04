Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Διεθνούς Βραβείου Booker 2020

Ανακοινώθηκαν χτες στο Λονδίνο κι έπειτα από εξάωρη τηλεδιάσκεψη της αρμόδιας κριτικής επιτροπής τα έξι βιβλία που θα διεκδικήσουν φέτος το Διεθνές Βραβείο Booker. Το βραβείο τιμά την καλύτερη μεταφρασμένη λογοτεχνία που εκδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνοδεύεται από έπαθλο 50.000 λιρών, οι οποίες μοιράζονται στον συγγραφέα και τον μεταφραστή.

Οι τίτλοι που θα διαγωνιστούν είναι «The adventures of China Iron» της Γκαμπριέλα Καμάρα (μετάφραση Ι. Μάκινταϊρ και Φ. Μάκιντος), «Τυλ, ο σαλτιμπάγκος» του Ντάνιελ Κέλμαν (Ρος Μπέντζαμιν – στα ελληνικά από τον Καστανιώτη σε μετάφραση Κώστα Κοσμά), «The enlightenment of the greengage tree» της Σοκούφε Αζάρ (ανώνυμου μεταφραστή), «The memory police» της Γιόκο Ογκάουα (Στίβεν Σνάιντερ), το «The discomfort of evening» διά χειρός Μαριέκε Ρίνεβελντ (Μισέλ Χάτσινσον) και το «Hurricane Season» της Φερνάντα Μελτσόρ (Σόφι Χιουζ).

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 19 Μαΐου.