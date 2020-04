Εικόνες μέσα από τους φακούς πέντε εκ των επικρατέστερων φωτογράφων του φετινού διαγωνισμού φωτογραφίας ZEISS Photography Award, που είχε ως θεματική του ανακαλύψεις και αποκαλύψεις (προσωπικές, τεχνολογικές, επιστημονικές) που μεταμορφώνουν τις ζωές μας και οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή.

Η Δημοκρατία των Σαχά (ή Γιακουτία) στη Ρωσία, φημίζεται για τις χαμηλές θερμοκρασίες της, που τον χειμώνα φτάνουν τους -60°C, τους φυσικούς πόρους της, όπως πετρέλαιο, διαμάντια και κάρβουνο, αλλά και για τον κινηματογράφο της. Εδώ σκηνή από τα γυρίσματα της ταινίας του Konstantin Timofeev που βασίζεται στο παραμύθι των Σαχά «The Old Beyberikeen With Five Cows», όπως αποτυπώθηκε από τον φακό του Alexey Vasilyev.



Σύμβολα της γυναικείας χειραφέτησης, οι «Flying Cholitas» (σ.σ. ιπτάμενες cholitas), αποτελούν μία ομάδα παλαιστριών στη Βολιβία που ντύνονται με τις παραδοσιακές τους στολές και μπαίνουν στο ρινγκ για να αγωνιστούν τόσο για τη νίκη όσο και, σε συμβολικό επίπεδο, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μια και οι cholitas (από το cholo/a που σημαίνει «μιγάς» ή αποδοκιμαστικά «μπασταρδεμένος») ανήκουν σε μία από τις πλέον περιθωριοποιημένες κοινότητες της χώρας, τους ιθαγενείς Aymara. Εδώ το εντυπωσιακό ενσταντανέ ενός αγώνα μεταξύ δύο cholitas που περισσότερο θυμίζει flamenco παρά μάχη, από τη Βραζιλιάνα φωτογράφο Luisa Dörr.



Η πόλη Cerro de Pasco στο Περού έχει πάνω από 70.000 κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν στο χείλος ενός ανοιχτού ορυχείου που ονομάζεται El Tajo (όπως και ο μεγαλύτερος ποταμός της ιβηρικής χερσονήσου Τάγος), επειδή μοιάζει με ποτάμι. Ο Ιταλός φωτογράφος Stefano Sbrulli επισκέφθηκε τη χωματερή που διαχειρίζεται η εταιρεία εξόρυξης του ορυχείου και απαθανάτισε μία παράνομη ρακοσυλλέκτρια η οποία βγάζει τα προς το ζειν διαχωρίζοντας το πλαστικό από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Πίσω της «βόσκουν» τα γουρουνάκια της που θα πουλήσει κάποια στιγμή στην αγορά της Λίμα για να ενισχύσει το εισόδημά της.



Στο φωτογραφικό της πρότζεκτ με τίτλο «Παράλληλο Σύμπαν», η Ολλανδή φωτογράφος Jorrit 't Hoen διερευνά τον ρόλο που παίζει η φύση στις καθημερινές ζωές κάποιων συμπατριωτών της οι οποίοι καλλιεργούν στα σαλόνια τους, μέσα σε terrariums (γυάλινες προθήκες για φυτά), εξωτικά φυτά από όλον τον κόσμο δημιουργώντας μικρογραφίες οικοσυστημάτων που στον πραγματικό κόσμο απειλούνται από την κλιματική αλλαγή.



Στη συλλογή φωτογραφιών του με τίτλο «Ανάμεσα σε δύο ακτές», ο Λιθουανός Tadas Kazakevicius αποτυπώνει τοπία και ανθρώπους της περιοχής γύρω από τον αμμόλοφο Kuršių (παίρνει το όνομά του από τη βαλτική φυλή Kurs που κατοικούσε κάποτε εκεί), ο οποίος χωρίζει τη βαλτική θάλασσα από τη λιμνοθάλασσα Kuršių. Η περιοχή ήταν ιστορικά γνωστή για την αλιεία της και ο εικονιζόμενος νεαρός είναι ο πρώτος από τη νέα γενιά ψαράδων που συνεχίζει μια παράδοση που είχε σχεδόν πεθάνει.