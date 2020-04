Άνθρωποι της ταξιδιωτικής βιομηχανίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό τοποθετούνται απέναντι στην πρωτοφανή κρίση.

«Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, η ανάγκη ενός ταξιδιού αναψυχής έχει ενισχυθεί και ο σχεδιασμός των μελλοντικών διακοπών μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση διαφυγής και ελευθερίας. Μόλις χαλαρώσουν τα μέτρα και αρχίζει να κάμπτεται ο υγειονομικός κίνδυνος, οι άνθρωποι θα ταξιδέψουν ξανά, για να νιώσουν καλύτερα και να επαναθωρακιστούν ψυχολογικά. Αυτή είναι και η μόνη αχτίδα αισιοδοξίας που τούτη τη στιγμή μπορούν να έχουν τουριστικοί προορισμοί όπως η Πάρος, και πάνω σε αυτή την προοπτική όχι μόνο δεν καταθέτουμε τα όπλα, αλλά εμείς στο νησί μας φροντίζουμε και να κρατάμε “ζεστές” τις αγορές.



»Εκτίμησή μας είναι ότι το πρώτο “κύμα” θα προκύψει από τους Έλληνες ταξιδιώτες, καθώς η Πάρος είναι από τους αγαπημένους τους προορισμούς, και πολλοί συμπατριώτες μας, που υπό άλλες συνθήκες θα επέλεγαν ταξίδια στο εξωτερικό, θα αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους.



»Η στήριξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αποτελεί, σαφώς και σε όλες τις συνθήκες, μέριμνα και υποχρέωση κάθε κεντρικής κυβέρνησης. Προϋποθέτει όμως και την πλαισίωσή της με δράσεις και πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. To μήνυμα προς την ταξιδιωτική κοινότητα “WE ready, YOU safe, ALL happy” που εξέπεμψε το νησί μας δεν έχει τη λογική συνθήματος. Μεταφέρει την ευχή προς τους μελλοντικούς επισκέπτες μας να παραμείνουν ασφαλείς αυτή τη δύσκολη περίοδο, και εμείς με τη σειρά μας ετοιμαζόμαστε ώστε στο μέλλον να τους υποδεχθούμε και να τους χαρίσουμε τις διακοπές που τώρα ονειρεύονται. Επιδίωξή μας είναι να τους υπενθυμίσουμε την παρουσία μας, αλλά κυρίως να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και να συνδράμουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού, ώστε να διατηρήσουν ενεργές τις κρατήσεις για το επόμενο διάστημα, αποφεύγοντας προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις από τις επιστροφές των προκαταβολών».