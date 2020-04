Προβολή μηνυμάτων για την πανδημία σε ουρανοξύστη του Μανχάταν

Έκκληση για δράση απηύθυνε η καλλιτεχνική ομάδα The Illuminator με την προβολή μηνυμάτων στο άνω μέρος ουρανοξύστη του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, διαμαρτυρόμενη για την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης στην πανδημία.

«Free care for Covid» («Δωρεάν φροντίδα για τον Covid»), «Healthcare for all» («Υγειονομική περίθαλψη για όλους»), «DC: more aid to NYC» (Ουάσιγκτον Ντι Σι: Περισσότερη βοήθεια στη Νέα Υόρκη») ήταν κάποια από τα φωτεινά άσπρα μηνύματα, πλάτους περίπου 20 μέτρων, που εμφανίστηκαν στον ουρανοξύστη ο οποίος δεν απέχει πολύ από το Empire State Building.

«Δεν πρόκειται για ριζοσπαστικά αιτήματα» είπε, σύμφωνα με το Dezeen, το μέλος της ομάδας, Emily Andersen. «Είναι αιτήματα για βασικές ανάγκες, ανάγκες οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν αν είναι να επιβιώσουμε όχι μόνο στο τωρινό ξέσπασμα (της πανδημίας) αλλά και στις επιπτώσεις που πρόκειται σύντομα να ακολουθήσουν».

Τα μέλη της ομάδας τόνισαν ότι στόχος της διαμαρτυρίας ήταν οι τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές, αποσκοπώντας να επισύρει την προσοχή στην τωρινή κρίση στη Νέα Υόρκη. Το μήνυμα «Cancel the rent», παραδείγματος χάρη, έρχεται να ενισχύσει το αίτημα να ανασταλούν οι πληρωμές ενοικίων από ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους ή δεν μπορούν να εργαστούν καθώς νοσούν.

«Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο «business as usual», στα ίδια, στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης» είπε η Andersen. «Το "business as usual" μας σκοτώνει. Σκοτώνει τους φίλους μας, σκοτώνει τις οικογένειές μας και σκοτώνει το μέλλον μας. Χρειαζόμαστε αλλαγή. Χρειαζόμαστε ομοσπονδιακή βοήθεια τώρα, βοήθεια με προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού, τεστ, ελάφρυνση χρέους και ελάφρυνση ως προς το ενοίκια» συνέχισε.

Μεταξύ των μηνυμάτων που προβλήθηκαν ήταν και φράσεις που σχετίζονταν με τη συμβολή των πολιτών στη μη περαιτέρω επέκταση της πανδημίας, όπως «Wash your hands» («Πλένετε τα χέρια σας») και «Don't touch your face» («Μην αγγίζετε το πρόσωπό σας»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ