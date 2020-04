Ανθρώπινη επαφή ενάντια στον φόβο: Η συγκινητική πρωτοβουλία γιατρών στο Ισραήλ

Οι κατάστασεις πρωτόγνωρες, η ένταση μεγάλη, η κόπωση ατελείωτη. Η πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει τα όρια των εθνικών συστημάτων Υγείας στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Παράλληλα, όμως, έχει φέρει στην πρώτη γραμμή αθέατους μέχρι σήμερα «ήρωες», γιατρούς και νοσηλευτές που μάχονται αδιάκοπα, με κίνδυνο της ζωής τους και συχνά χωρίς τα απαραίτητα εφόδια, για να σώσουν ζωές.

Αμέτρητες ιστορίες αυτοθυσίας με τους ίδιους πρωταγωνιστές, από κάθε γωνιά του πλανήτη, έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ κάθε μέρα αυξάνεται και ο αριθμός εκείνων που «έπεσαν» στη μάχη για την ανθρώπινη ζωή.

Ακόμη μια, είναι αυτή των γιατρών και νοσηλευτών από το νοσοκομείο «Hasharon» στην πόλη Πετάχ Τίκβα του Ισραήλ, οι οποίοι, ενώ δουλεύουν με ειδικές στολές για την αυτοπροστασία τους, έχουν τοποθετήσει φωτογραφίες με τα πρόσωπά τους στο στήθος τους, ώστε οι ασθενείς να ξέρουν ποιος «κρύβεται» πίσω από τη φροντίδα που λαμβάνουν καθημερινά.

Οι φωτογραφίες έχουν κάνει τον γύρο των μέσω κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, περνώντας συγκινητικά μηνύματα, εν μέσω μιας πρωτοφανούς δοκιμασίας, ενώ φανερώνουν και πόσο σημαντική είναι η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, που έρχονται αντιμέτωποι με τον φόβο του θανάτου.

Doctors in the #CoronaVirus department at HaSharon Hospital in #Israel found a good way for patients to know who’s taking care of them. pic.twitter.com/D4s74qq3vW