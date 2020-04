Τριήμερη γιορτή online από τις 10-12 Απριλίου ετοιμάζει η Comicdom.

Θα ήταν, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η ανοιξιάτικη γιορτή των κόμικς. Αναβλήθηκε για ευνόητους λόγους και ανακοίνωσε τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του, από τις 4 ώς τις 6 Σεπτεμβρίου. Iσως όμως παραείναι αγαπητό στον χώρο για να μην δώσει το «παρών», έστω ψηφιακά. Eτσι, από την Παρασκευή 10 ώς την Κυριακή 12 Απριλίου, τις μέρες που θα διεξαγόταν αν όλα ήταν αλλιώς, το φεστιβάλ Comicdom Con θα προσφέρει στο κοινό μία σειρά διαδικτυακών δράσεων, με τίτλο «StayComicdom».

Το πρόγραμμά τους δεν μοιάζει ακριβώς ελλιπές. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, στη σελίδα του Comicdom στο Facebook, Eλληνες δημιουργοί θα προωθούν τις δουλειές τους στο Virtual Artist Alley, τη στιγμή που εκδοτικές εταιρείες θα δίνουν συνδέσμους για «κατέβασμα» ολοκληρωμένων ιστοριών κόμικς. Οι πατροπαράδοτοι «cosplayers» θα φορούν τις στολές των αγαπημένων ηρώων τους και θα φωτογραφίζονται ή θα ανεβάζουν βίντεο, ενώ τα καταστήματα θα κάνουν προσφορές σε όσους επισκέπτονται τα e-shops τους. Την Παρασκευή, ο βραβευμένος Βασίλης Λώλος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο comicdom.gr που θα μεταδοθεί διαδικτυακά. H φιλόλογος Λιν Φόδερινγκχαμ θα συνομιλήσει με τη Λήδα Τσενέ και τη Βασιλεία Βαξεβάνη, για την επίδραση της αρχαιοελληνικής ιστορίας και μυθολογίας στα κόμικς, αλλά και για τη σχέση των τελευταίων με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Η συζήτησή τους θα είναι προσβάσιμη μέσω της πλατφόρμας Zoom, όπως και οι εκδηλώσεις του Σαββάτου και συγκεκριμένα η αφήγηση της παιδικής ιστορίας «Η Τουτούμου και ο Γίγαντας», η ομιλία Eλλήνων δημιουργών για το πώς επηρεάζονται από την παρούσα συνθήκη, καθώς και η συζήτηση με την Αμερικανή εκδότρια Σέλι Μποντ. Την Κυριακή, εκδότες όπως ο Γκάρι Γκροθ της Fantagraphics και ο Λευτέρης Σταυριανός της Jemma, συζητούν (επίσης στην πλατφόρμα Zoom) μαζί με δημιουργούς, διοργανωτές και δημοσιογράφους για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη διεθνή και εγχώρια αγορά κόμικς. Τα ξακουστά Στρουμφάκια του Βέλγου Πεϊό, θέμα της κεντρικής έκθεσης του Comicdom τον Σεπτέμβριο, θα κάνουν την εμφάνισή τους στο comicdom-con.gr μέσα από επιλεγμένα σχέδια, ενώ ο Bρετανός Μάικ Κάρεϊ, θα παρουσιάσει το μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ του, «The girl with all the gifts».

Τέλος, έχει σημασία ότι οι συζητήσεις και οι ομιλητές δεν επιλέχθηκαν με κριτήρια τεχνικής ευκολίας. «Δεν θέλαμε ένα φορτωμένο τριήμερο», εξηγεί η συνδιοργανώτρια του Comicdom Con, Λήδα Τσενέ. «Αναζητήσαμε θέματα που σχετίζονται με αυτό που ζούμε, που μας επηρεάζει οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Κι όταν διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος ζητάει τέτοιες δράσεις, πήραμε την απόφαση, για να μη νιώσουμε την απώλεια του φεστιβάλ. Για να παραμείνουμε ενεργοί».