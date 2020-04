Εφυγε από τη ζωή η Ελένη Κιούμπιτ

Έφυγε από τη ζωή μετά από μακρόχρονη ασθένεια η Ελένη Κιούμπιτ, ιδρυτικό μέλος και επί χρόνια γενική γραμματέας της Βρετανικής Επιτροπής για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ήταν η Ελληνίδα σύζυγος του εκλιπόντος πρωτεργάτη της εκστρατείας, διακεκριμένου Βρετανού αρχιτέκτονα Τζέιμς Κιούμπιτ.

Η Ελένη Κιούμπιτ γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και έζησε στο Λονδίνο. Με την ιδιότητα της παραγωγού εργάστηκε στον κινηματογράφο σε ταινίες, μεταξύ των οποίων «The War That Never Ends» (1991) του Τζακ Γκολντ και το «Sympathy for the Devil» (1968)του Ζαν Λυκ Γκοντάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ