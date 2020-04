Νοσηλευτής κάθεται στο πεζοδρόμιο και ατμίζει, στη διάρκεια διαλείμματος της βάρδιάς του σε νοσοκομείο του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Οι περίοδοι μεγάλου άγχους, όπως της πανδημίας, μπορεί να μας στρέψουν σε ανθυγιεινές, αλλά παρηγορητικές συνήθειες, είτε έχουν τη μορφή μιας σακούλας με αλατισμένα πατατάκια, μιας πλάκας σοκολάτας ή ενός ποτηριού κρασιού. Κάποιες, όμως, από αυτές τις συνήθειες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους ειδικούς: το άτμισμα και το κάπνισμα καπνού ή μαριχουάνας. Καθώς ο νέος κορωνοϊός επιτίθεται εναντίον των πνευμόνων, τώρα είναι ο ιδανικός χρόνος για να κόψετε ή να περιορίσετε τη χρήση τέτοιων προϊόντων.

Η γενική εισαγγελία της Μασαχουσέτης, και επιτροπή ειδικών, εξέδωσαν την Πέμπτη ειδική οδηγία με την οποία ενημερώνουν την κοινή γνώμη και ιδιαίτερα τους νέους, ότι το κάπνισμα και το άτμισμα μπορεί να συμβάλει στη διασπορά του COVID-19. Οπως εξηγεί ο δρ Τζόναθαν Ουινίκοφ, επικεφαλής στο Κέντρο Ερευνας και Θεραπείας Καπνιστών του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, και καθηγητής στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, «βάζουμε επανειλημμένως το ηλεκτρονικό ή το συμβατικό τσιγάρο στο στόμα, δίπλα στο πρόσωπο, διασπείροντας ό,τι βρίσκεται στο χέρι μας στον οργανισμό μας. Ταυτόχρονα, οι καπνιστές βήχουν πολύ. Ποιος καλύτερος τρόπος για μετάδοση του κορωνοϊού;».

Πληθώρα μελετών έχει δείξει ότι το κάπνισμα εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα, διαταράσσοντας την καλή αναπνευστική λειτουργία, ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή στους αεραγωγούς και στους πνεύμονες. Κινεζική μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση The New England Journal of Medicine, έδειξε ότι οι καπνιστές ασθενείς με COVID-19 είχαν διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν πολύ βαριά συμπτώματα της νόσου συγκριτικά με εκείνους που δεν κάπνιζαν.

Η ευαισθησία των καπνιστών στον COVID-19 φαίνεται ότι έχει και φυσιολογικά αίτια. Ο νέος κορωνοϊός επιτίθεται στον ανθρώπινο οργανισμό, συνδεόμενος με τους υποδοχείς ΑCE-2 (Μετατρεπτικό Ενζυμο Αγγειοτενσίνης-2). Η χρήση τσιγάρου μπορεί να ενισχύσει την έκφραση του ΑCE-2 και για πολλούς ειδικούς αυτή η πραγματικότητα εξηγεί γιατί οι καπνιστές με COVID-19 μολύνονται με μεγαλύτερο ιικό φορτίο από τους ασθενείς που δεν καπνίζουν. Aυξημένο κίνδυνο από τoν νέο κορωνοϊό αντιμετωπίζουν και οι ασθενείς που μπορεί να μην καπνίζουν, αλλά έχουν αναπνευστικά προβλήματα, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή άσθμα.