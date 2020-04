Τηλεοπτικές Προτάσεις

Στην αγρίως πληττόμενη από την πανδημία Νέα Υόρκη, η Ζαφειρία Δημητροπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Peoples Theatre Project και μια από τις 25 ανερχόμενες ηγετικές προσωπικότητες στη διοίκηση καλλιτεχνικών οργανισμών σύμφωνα με το New York Foundation for the Arts, προσπαθεί να συντονίσει έναν θεατρικό θίασο μέσω Zoom.