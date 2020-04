Στο Mazda3 το βραβείο World Car Design of the Year για το 2020

Σαν επιστέγασμα των φετινών εορτασμών των 100 χρόνων της Mazda, το Mazda3 κατακτά και το βραβείο World Car Design of the Year 2020, σε μία από τις ειδικές κατηγορίες του θεσμού World Car Awards (WCA). Το Mazda3 είναι το δεύτερο Mazda που κερδίζει τον τίτλο του World Car Design of the Year, μετά το Mazda MX-5 το 2016.

“Πριν την παραλαβή του συγκεκριμένου βραβείου, η Mazda Motor Corporation θα ήθελε να εκφράσει τη αμέριστη συμπαράστασή της προς όλους εκείνους που επλήγησαν από το νέο κορωνοϊό,” δήλωσε ο Akira Marumoto, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Mazda Motor Corporation. “Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που παραλαμβάνουμε το βραβείο World Car Design της χρονιάς, σε μία συμβολική για εμάς χρονιά που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Mazda. Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας, μοναδικά προϊόντα, design, τεχνολογίες και εμπειρίες.”

Η μοναδική σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo της Mazda, που παρουσιάστηκε το 2010, καθώς και η αύρα ζωντάνιας που αντανακλούν τα προϊόντα της, αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για τις πολλαπλές βραβεύσεις του στυλ των σημερινών μοντέλων της γκάμας της Mazda.

Το Mazda3 που παρουσιάστηκε το 2019, ήταν το πρώτο μοντέλο που ανέδειξε τις πρόσφατες εξελίξεις στην πρωτοποριακή σχεδιαστική έκφραση Kodo της εταιρείας - μιας πιο ώριμης οπτικής που στοχεύει περισσότερο στην γοητεία του styling, στην κομψότητα και την αυστηρότητα του ‘less is more’, εμπνευσμένου από την αυθεντική παράδοση της ιαπωνικής τέχνης και την ομορφιά του χώρου ανάμεσα στα αντικείμενα.

Χρειάστηκαν εκατοντάδες ώρες σκληρής δουλειάς σκαλίσματος και βαψίματος στον πηλό, ώστε να κατασκευαστεί το μοναδικό σχέδιο του Mazda3, με το παιχνίδισμα του φωτός και της σκιάς πάνω στη λεία επιφάνεια του αμαξώματος, που επιτυγχάνουν μια φυσική και έντονη αισθητική έκφραση της ζωντάνιας.

Η δημιουργία μία τόσο ελεγχόμενης αίσθησης ζωντάνιας – σε κομψό και ταυτόχρονα απλό σχήμα – απαιτεί ατέλειωτες ώρες πειθαρχίας και δουλειάς στο χέρι. Εντούτοις, είναι θεμελιώδους σημασίας για το σχεδιαστικό όραμα της ιαπωνικής κομψότητας των μοντέλων της επόμενης γενιάς της Mazda, στο οποίο η εμπειρία ιδιοκτησίας εμπλουτίζεται περαιτέρω από την παρουσίαση του αυτοκινήτου σαν ένα έργο τέχνης.

Εκτός από το θεσμό του World car που είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός στον οποίο μία επιτροπή αποτελούμενη από 86 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 25 χώρες του κόσμου, ψηφίζει τους καλύτερους, το Mazda3 έχει κατακτήσει ακόμα διάφορες διεθνείς διακρίσεις. Ο τίτλος του World Car Design of the Year για το 2020 είναι ο πιο πρόσφατος από μία σειρά τίτλων του Mazda3, στους οποίους συγκαταλέγεται : το 'Red Dot Best of the Best' στην κατηγορία Red Dot Product Design για το 2019, ο τίτλος του 'Supreme Winner' στο διαγωνισμό Women's Car of the Year, και ο τίτλος 'Small Hatch of the Year' στο διαγωνισμό ‘UK Car of the Year για το 2020.