Κοντά στους κατοίκους 25 χωριών στον Έβρο για τον κορονοϊό η Α. Ισμαήλος Α.Ε.

Η εταιρία Α. Ισμαήλος Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Διανομέας & Επισκευαστής της Mercedes-Benz σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας και τον Δημάρχο κ. Βασίλη Μαυρίδη, προχωρά στην υλοποίηση του συνεργατικού σχηματισμού Time to Act, που σκοπό έχει να συνδράμει στην προστασία των κατοίκων του Βορείου Έβρου από την νόσο Covid-19 (κορωνοϊός), βοηθώντας τους να παραμείνουν ασφαλείς στο σπίτι.



Το Time to Act λειτουργεί στα πρότυπα του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" και η δράση του είναι εθελοντική, ενώ υλοποιείται στα 25 χωριά που αποτελούν την Δημοτική Ενότητα Τριγώνου και την Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου στον Βόρειο Έβρο. Το κόστος της δράσης, θα καλύψει εξ ολοκλήρου η εταιρία Α. Ισμαήλος Α.Ε., η οποία παρέχει προς χρήση και αυτοκίνητα για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών, ενώ τα έξοδα των καυσίμων για τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων του προγράμματος χορηγεί η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ).



Σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού των συγκεκριμένων χωριών ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, αφού ο μέσος όρος ηλικίας των κατοίκων τους, είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, τη δεδομένη χρονική στιγμή, οι ιδιαιτερότητες στη περιοχή καθιστούν δύσκολη την μετακίνηση ορισμένων κατοίκων των χωριών προς την πλησιέστερη πόλη, την Ορεστιάδα, που έχει ολοκληρωμένες υποδομές τροφοδοσίας, υγειονομικών υπηρεσιών, τράπεζες κ.λ.π. Η τροφοδοσία όσων κατοίκων αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετακίνησης, σε συνδυασμό και με την ανάγκη να παραμείνουν στο σπίτι θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Time to Act. Ειδική ομάδα εθελοντών, θα εκτελεί καθημερινά το σχέδιο υποστήριξης των κατοίκων που έχουν ανάγκη. Η συνεργασία για τη δομή και τη λειτουργία του, απαιτεί την μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Δημοτική Αρχή προς τους εθελοντές και τα στελέχη της ενέργειας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα χωριά:



Δημοτική Ενότητα Τριγώνου - Δίκαια, Δίλοφο, Κριός, Πάλλη, Καναδάς, Άρζος, Μαράσια, Ελαία, Θεραπειό, Κόμαρα, Μηλιά, Ορμένιο, Πεντάλοφος, Πετρωτά, Πλάτη, Πτελέα, Σπήλαιο

Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου - Κυπρίνος, Γαλήνη, Ζώνη, Μικρή Δοξιπάρα, Χελιδόνα, Φυλάκιο, Αμμόβουνο, ΚέραμοςΟι κάτοικοι των παραπάνω χωριών μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 2551200120 για να αναφέρουν το αίτημα τους για τροφοδοσία. Αποδεκτά είναι τα αιτήματα για τρόφιμα - φάρμακα - εφημερίδες και είδη πρώτης ανάγκης. Καλώντας τον αριθμό, μέλος της ομάδας εθελοντών θα τους εξυπηρετεί, βάζοντας το αίτημα τους σε σειρά προτεραιότητας. Στη συνέχεια, το αίτημα θα μεταφέρεται στον υπεύθυνο εθελοντή της περιοχής τους, που θα έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους για τυχόν διευκρινίσεις και θα τους ενημερώνει για την ώρα παράδοσης. Κάθε αίτημα θα εκτελείται εντός 24 ωρών από την ώρα που θα καταγράφεται. Η διανομή κατ΄ οίκον είναι δωρεάν, όπως και όλες οι ενέργειες του Τime to Act. Η λειτουργία του τηλεφωνικού αριθμού ξεκίνησε από σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου και ώρα 09.00. Στην ιστοσελίδα www.timetoact.gr υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, ενώ θα γνωστοποιούνται στους κατοίκους της περιοχής και σε κάθε ενδιαφερόμενο, όλες οι επίσημες ενημερώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα menoumespiti.gr και στην ιστοσελίδα http://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ με θέματα επικαιρότητας.

Για την ενέργεια ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ.Βασίλης Μαυρίδης δήλωσε σχετικά: «Αγκαλιάσαμε αμέσως αυτήν την ιδέα, αφού καλύπτει μια μεγάλη καθημερινή ανάγκη των ημερών μας.Ο εθελοντισμός είναι μορφή κοινωνικής προσφοράς που θέλουμε να προάγουμε τελώντας υπό τις οδηγίες των ειδικών σε θέματα υγείας για να προστατεύσουμε το σύνολο των κατοίκων της περιοχής μας.Η συμβολή της Α. Ισμαήλος Α.Ε. και όσα μας διέθεσε δείχνει για μια ακόμα φορά πως βρίσκονται δίπλα στον τόπο μας και ευαισθητοποιούνται σε σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας μας».



Από την πλευρά της εταιρίας Α.Ισμαήλος Α.Ε, Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή της Mercedes-Benz, o κ.Πάνος Ισμαήλος ανέφερε σχετικά: «Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και σχεδιάσαμε το Time to Act για να είμαστε όσο πιο κοντά στους κατοίκους του Βορείου Έβρου στις δυσκολίες που έχουν προκύψει και στις μετακινήσεις του με βάσει τα πρωτόγνωρα δεδομένα αυτών των ημερών. Το ενδιαφέρον μας για τον συνάνθρωπο αποτελεί εταιρική μας αξία, η οποία προήλθε από τις οικογενειακές αξίες που προσωπικά διδάχθηκα μέσα από την στάση ζωής του πατέρα μου. Η δημιουργία του Time to Act είναι ένας τρόπος να υλοποιήσουμε αυτήν την εταιρική αξία και να εξωτερικεύσουμε το ενδιαφέρον μας για τον συνάνθρωπο. Για την υλοποίηση της ενέργειας θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους τους εθελοντές, τον συντονιστή της καθημερινής λειτουργίας του Time to Act κ. Μπαχτσεβανίδη, τον διευθυντή του Λυκείου Δικαίων κ. Τσάμογλου και τον Δήμαρχο Ορεστιάδας κ. Μαυρίδη. H εθελοντική εργασία των μελών και η υποστήριξη των φορέων που συνδράμουν στην υλοποίηση αυτής της δράσης, πιστεύουμε ότι θα είναι ο λόγος της επιτυχίας της και εκτιμούμε ότι το εγχείρημα θα συμβάλει στην προσπάθεια των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών να παραμείνουν ασφαλής "μένοντας σπίτι"».



Η υγειονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της πανδημίας, λόγω της νόσου Covid-19 είναι πρωτόγνωρη και η εξέλιξή της είναι αβέβαιη στην παρούσα φάση και σε αυτή την δύσκολη συγκυρία η εταιρία Ισμαήλος θα συνεχίσει να υποστηρίζει την περιοχή του Βορείου Έβρου, καθώς πιστεύει ότι η ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής συνεργασίας αποτελεί προτεραιότητα για την προστασία όλων των μελών μιας κοινωνίας.