Εξιτήριο έλαβε από το νοσοκομείο ο Μπόρις Τζόνσον, μετά από έξι ημέρες νοσηλείας λόγω κορωνοϊού, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πέρασε τρεις μέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, από την οποία βγήκε την Παρασκευή.

Σε βίντεο-μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter την Κυριακή , ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα πράγματα «θα μπορούσαν να έχουν πάρει είτε καλή είτε άσχημη τροπή» για εκείνον όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο με κορωνοϊό.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5