Το «ευχαριστώ» της μνηστής του Μπ. Τζόνσον προς το ιατρικό προσωπικό του St Thomas

Η Κάρι Σίμοντς, η έγκυος μνηστή του Μπόρις Τζόνσον ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό, το οποίο βοήθησε τον Βρετανό πρωθυπουργό να ξεπεράσει την περιπέτεια του με την COVID-19, προσθέτοντας ότι υπήρξαν «πολύ μαύρες στιγμές» την προηγούμενη εβδομάδα.

I cannot thank our magnificent NHS enough. The staff at St Thomas’ Hospital have been incredible. I will never, ever be able to repay you and I will never stop thanking you.