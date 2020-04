Δυσαρεστημένος με τον κορυφαίο σύμβουλο υγείας ο Τραμπ - Σενάρια απόλυσης του Φάουτσι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε retweet την προτροπή ρεπουμπλικανού για την απόλυση του κορυφαίου επιστήμονα Αντονι Φάουτσι, συμβούλου επί θεμάτων λοιμωδών νόσων και δημόσιας υγείας έξι αμερικανών προέδρων, ο οποίος δήλωσε στο CNN ότι, εάν είχαν ληφθεί νωρίτερα τα μέτρα που πρότειναν οι επιστήμονες για την αντιμετώπιση της επιδημίας, θα είχαν σωθεί ζωές.

Ο Τραμπ έκανε retweet το μήνυμα του ρεπουμπλικανού "time to #FireFauci" με το οποίο συνόδευε τις δηλώσεις του Αντονι Φάουτσι.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου προσφεύγει συχνά στην τακτική αυτή, όταν δεν θέλει να εκφράσει ευθέως την δυσαρέσκειά του ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει στην ερώτηση αν ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με τον δρ. Αντονι Φάουτσι.

Ο κορυφαίος αμερικανός επιστήμονας έχει λάβει εμβληματική θέση στην αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19 στις ΗΠΑ. Εχει επανειλημμένως, αναπόφευκτα, αντικρούσει ή διορθώσει τον Τραμπ σε επιστημονικά θέματα, όπως στο θέμα του φαρμάκου υδροξυχλωροκίνη κατά της ελονοσίας, ως προς το οποίο ο αμερικανός πρόεδρος ανέπτυξε εμμονή, και την αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση της Covid-19.

Ο 79χρονος Αντονι Φάουτσι ηγείται της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Λοιμωδών Νόσων από το 1984. Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους τον τίμησε με τo Παράσημο της Ελευθερίας το 2008.

Δημοσκοπήσεις κατά την διάρκεια της κρίσης δείχνουν ότι οι Αμερικανοί εμπιστεύονται τον δρ. Φάουτσι περισσότερο από τον Τραμπ.

Οι δηλώσεις που δυσαρέστησαν τον πρόεδρο

Ο δρ Αντονι Φάουτσι δήλωσε το βράδυ στο CNN ότι ο πρόεδρος Τραμπ αντέδρασε καθυστερημένα και δεν άκουσε τους ειδικούς που τον προειδοποιούσαν από τις αρχές του έτους ότι έπρεπε να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας. Ο απολογισμός της επιδημίας Covid-19 στις ΗΠΑ δεν θα ήταν τόσο βαρύς, αν είχαν εφαρμοσθεί πιο γρήγορα τα περιοριστικά μέτρα, παραδέχθηκε.

Επιβεβαιώνοντας το χθεσινό δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο, τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρότειναν την εφαρμογή της κοινωνικής αποστασιοποίησης για την αντιμετώπιση της επιδημίας από τον Φεβρουάριο, αλλά δεν εισακούσθηκαν επί έναν μήνα, ο Αντονι Φάουτσι είπε ότι εάν τα μέτρα είχαν ληφθεί νωρίτερα, «θα μπορούσαν να έχουν σωθεί ζωές». «Είναι προφανές ότι κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό», πρόσθεσε.

«Ομως εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί δισταγμοί για να κλείσουν όλα», είπε ο δρ.Αντονι Φάουτσι που έχει υπάρξει σύμβουλος δημόσιας υγείας έξι αμερικανών προέδρων.

Οταν ερωτήθηκε για ποιον λόγο η αμερικανική κυβέρνηση δεν ανέλαβε δράση όταν ο ίδιος και άλλοι αξιωματούχοι συμβούλευαν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ο Αντονι Φάουτσι δήλωσε: «Ξέρετε...όπως έχω πει πολλές φορές, εμείς βλέπουμε το θέμα από την πλευρά της (δημόσιας) υγείας. Κάνουμε μία σύσταση. Συχνά, η σύσταση εισακούεται. Μερικές φορές, όχι».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «fake news» το δημοσίευμα των New York Times.

The @nytimes story is a Fake, just like the “paper” itself. I was criticized for moving too fast when I issued the China Ban, long before most others wanted to do so. @SecAzar told me nothing until later, and Peter Navarro memo was same as Ban (see his statements). Fake News!