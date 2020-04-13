ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΥ ΝΤΑΚΧΟΛ
    ΟΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ Ο ΦΕΘΡΥ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕΙ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΑΝΤΥ ΝΤΑΚΧΟΛ
  • Ο ΦΑΡΟΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
    ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΠΕΥΔΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
  • Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΠΙΑΝΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΡΟΜΠΑΞ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΨΟΓΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΛΟΥΡΙ
    Η ΝΕΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΒΟΛΤΑ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ
  • ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ
    Ο ΜΑΥΡΟΣ ΠΗΤ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΝΙΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
  • ΡΑΨ’ ΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!
    Η ΝΤΑΙΖΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Πέμπτη 16/04 (Νο. 305)

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