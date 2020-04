Η Μαράια Κάρεϊ αφιέρωσε το Hero στους υγειονομικούς της πρώτης γραμμής (βίντεο)

Μια ξεχωριστή ερμηνεία του «Hero» αφιέρωσε η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) σε όσους είναι στην πρώτη γραμμή της πανδημίας. Καθισμένη μπροστά από κορνιζαρισμένες φωτογραφίες των παιδιών της, σε ένα αυτοσχέδιο στούντιο ηχογράφησης στο σπίτι της, η Μαράια εισήγαγε το βιντεοκλίπ λέγοντας ότι κάνει ό,τι μπορεί για να είναι η ίδια «γιορτινή» για το Πάσχα των Καθολικών που ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασε, παρά το ότι ζούμε αυτό που αποκάλεσε «μοναδική στιγμή στην ιστορία».

Με συνοδεία στο πιάνο από τον μουσικό διευθυντή της, τον Daniel Moore, η Κάρεϊ παρουσίασε μια συντομευμένη εκδοχή του σιγκλ της.

«Είμαστε ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια και αυτή τη στιγμή» τόνισε. «Θέλω να αξιοποιήσω αυτή τη στιγμή για να αναγνωρίσω και να τιμήσω τις θυσίες όλων όσοι εργάζονται καθημερινά, φροντίζοντας τις κοινότητές τους» συνέχισε και αναφέρθηκε σε αυτούς ως «οι ήρωες που κάνουν εφικτό το να έχουμε την καθημερινή ζωή μας».

Dressed in a Conservative Blouse, Mariah Carey Belts Out “Hero” to Serenade Front-Line Workers https://t.co/UnYHNOEmzl

Στο κλιπ υπήρχαν και «πασχαλινά αυγά» για τους φανατικούς θαυμαστές της, και ένα αρνάκι σε φωτογραφία πάνω σε στρατηγικά τοποθετημένο μουσικό αναλόγιο (μιας και οι θαυμαστές της, με αγάπη για την Carey, αποκαλούν τους εαυτούς τους «Lambily»).

7pm in NYC on Easter. Clapping for our heroes. Thank You pic.twitter.com/t8hEBhKT9A