Θέλοντας να αξιοποιήσει τις δημιουργικές δυνατότητες των εφήβων, η Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ), σε συνεργασία και με άλλους φορείς, ενεργοποίησε στα τέλη Φεβρουαρίου την ψηφιακή πλατφόρμα we-knowhow.gr, έχοντας μεγάλη διαδικτυακή ανταπόκριση από τα παιδιά, προφανώς λόγω και της πανδημίας.

Επρόκειτο για ιδέα μιας ομάδας νέων, που έλαβε το βραβείο «ΟRIGAMI CRANE», στον 1ο Διαγωνισμό Μαθητικού Hackathon στη χώρα μας, στο 12ο State of the Art Συνέδριο Εφηβικής Υγείας στο Ζάππειο Μέγαρο πριν από ένα χρόνο. Η we-knowhow.gr είναι η πρώτη «youth to youth» πλατφόρμα και υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SELMA, με την υποστήριξη της ΕΕΕΙ.

Μέχρι τον Φεβρουάριο φέτος δεν είχε αποκτήσει ζωή, αλλά όταν ήρθε η δύσκολη ώρα του COVID-19 πήρε ξαφνικά «σάρκα και οστά».

Οπως σημειώνουν οι επιστήμονες που διαχειρίζονται την πλατφόρμα, «μέσα στην κρίση αυτή, την απότομη αλλαγή της καθημερινότητας, τα παιδιά διψώντας για επικοινωνία και δημιουργική έκφραση στέλνουν καθημερινά έργα ζωγραφικής, ερωτήσεις, e-mails, κείμενα με απόψεις ή σκέψεις, συμβουλές, γνώμες, φωτογραφίες με σχόλια και επικοινωνούν στα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από ένα ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον δημιουργικής χρήσης της τεχνολογίας».

Δημιουργική έκφραση

Μέχρι στιγμής την έχουν επισκεφθεί πάνω από 6.000 έφηβοι, ενώ 200 νέοι και νέες αλληλεπιδρούν κάθε μέρα, έχει περισσότερους από 700 ακολούθους στο Ιnstagram. Διαθέτει επίσης ισχυρή παρουσία και σε άλλα νεανικά δίκτυα.

Υπεύθυνοι υλικού και διαχείρισης είναι η ψυχολόγος κ. Μαρία Μαθιουδάκη, φοιτήτρια του ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και ο κ. Σπύρος Μιχαλέας, ιστορικός και επιστ. συνεργάτης του τμήματος Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα στο we-knowhow.gr και να επικοινωνήσετε στο email weknowhow03@gmail.com.