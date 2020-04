ΗΠΑ: Γέννησε ενώ βρισκόταν σε τεχνητό κώμα λόγω κορωνοϊού

Την ιστορία μιας γυναίκας από την πολιτεία της Ουάσιγκτον - της πρώτης πολιτείας των ΗΠΑ που χτυπήθηκε από τον κορωνοϊό -, η οποία γέννησε, ενώ τέθηκε σε τεχνητό κώμα, εξιστορεί σε δημοσίευμά του το CNN.

Η 27χρονη Αντζελα Πριματσένκο, θεραπεύτρια με εξειδίκευση σε καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, εργαζόταν σε κλινική της περιοχής και παρότι από την αρχή της έξαρσης της επιδημίας δεν πήγαινε στη δουλειά της, προσβλήθηκε από τον ιό. Οπως σε πολλές περιπτώσεις, τα συμπτώματα ξεκίνησαν με βήχα και πυρετό, ο οποίος δεν υποχωρούσε και όταν έκανε το τεστ, βγήκε θετική.

«Οχι μόνο ως ειδική, λόγω δουλειάς, αλλά και ως απλός άνθρωπος, κατάλαβα ότι δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσω να αναπνέω έτσι και να επιβιώσω», περιγράφει η ίδια για τις πρώτες ημέρες. Και καθώς η κατάστασή της επιδεινώθηκε, στις 26 Μαρτίου εισήχθη στη ΜΕΘ του θεραπευτηρίου στο οποίο εργαζόταν. Τρεις ημέρες μετά, συνδέθηκε με τον αναπνευστήρα που η ίδια χρησιμοποιούσε στη δουλειά της.

Ενώ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση στο δωμάτιό της, η ιατρική ομάδα που την παρακολουθούσε συναντήθηκε για να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί την κατάστασή της, αλλά και την προχωρημένη εγκυμοσύνη της. Οι γιατροί πρότειναν να επισπεύσουν τον τοκετό, ώστε να δώσουν στους πνεύμονής της πιο πολύ χώρο και στο σώμα της περισσότερα θρεπτικά συστατικά.

Ο σύζυγός της έδωσε τη σχετική άδεια στο ιατρικό επιτελείο και ένα υγιέστατο κοριτσάκι ήρθε στον κόσμο την 1η Απριλίου, ενώ η ίδια δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Ο άνδρας της, Ντέιβιντ, την ονόμασε Αβα, ένα όνομα που ήξερε ότι η σύζυγός του λατρεύει και, όπως έμαθαν αργότερα, σημαίνει «ανάσα ζωής».

Πέντε μέρες μετά, η 27χρονη παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση, ιδιαίτερα εξασθενημένη. Μέχρι την επομένη. Στις 6 Απριλίου, έδειξε μεγάλη βελτίωση και βγήκε από την εντατική. Την ώρα που μεταφερόταν με το κρεβάτι της στον διάδρομο του νοσοκομείου, γιατροί και νοσηλευτές τη χειροκροτούσαν, σε μια στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβασε η ίδια στα social media. Πίσω από τη λευκή μάσκα της, χαμογελούσε.

Angela Primachenko had to be put in a medically induced coma during her treatment for COVID-19, while being 36 weeks pregnant.



