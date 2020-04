Μια γυναίκα ηλικίας 106 ετών στη Βρετανία έγινε η γηραιότερη ασθενής που νίκησε τον νέο κορωνοϊό όταν έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Η Κόνι Τίτσεν από το Μπέρμιγχαμ πάλεψε με τον ιό για περίπου τρεις εβδομάδες σε νοσοκομείο της πόλης.

We'd like to give our own round of applause to Connie who at 106 is heading home from City Hospital having successfully beaten #Coronavirus.



She is our oldest patient to beat the virus - and may well be the oldest in the country to do so! #ClapForConniehttps://t.co/bKONIq4sTZ pic.twitter.com/zT28UPdT4A