Ενάντια στην κοινωνική απομόνωση, με όπλο την κουβέντα

Ένα τηλέφωνο για μία χαλαρή κουβέντα μπορεί να αλλάξει την ημέρα οποιουδήποτε, είτε είναι 30 χρονών, είτε είναι μεγαλύτερος στις πρωτοφανείς συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης.



Το αντίδοτο είναι γνωστό και πριν από την εποχή του COVID-19. «Μία 5λεπτη συζήτηση όταν έχεις όλη την προσοχή κάποιου, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά», σύμφωνα με τον συνταξιούχο χειρουργό Dr. Vivek H. Murthy, συγγραφέα του βιβλίου «Together: The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World».



Πέντε λεπτά συζήτησης. Ένας σχολιασμός μιας είδησης, ανταλλαγή απόψεων για ένα ιστορικό ποδοσφαιρικό ματς, ιστορίες ζωής που πρέπει να μεταδοθούν έστω και τηλεφωνικά. Μια κουβέντα, με έναν καλό ακροατή και συνομιλητή αποτελεί πάντα μια μικρή απόλαυση στη ζωή. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος, να χαθεί αυτή η απόλαυση. Άλλωστε, είναι καθόλα ασφαλής!

Γραμμή "Μένουμε Σπίτι" στην Hellas Direct!

Γι' αυτήν ακριβώς την τόσο απαραίτητη κουβέντα, η Hellas Direct έφτιαξε μία αποκλειστική γραμμή "Μένουμε σπίτι", για χαλαρή συζήτηση, για όποιον το χρειάζεται. Οι πελάτες της digital ασφαλιστικής μπορούν να καλέσουν στο 212 222 9983 και να συζητήσουν με την ομάδα της για οτιδήποτε - πέρα από την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους και σίγουρα πέρα από τον ιό. Η συγκεκριμένη γραμμή θα λειτουργεί για όλη την διάρκεια της καραντίνας, καθημερινά, 11.00 με 13.00 και 18.00 – 20.00. Το προσωπικό της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης θα είναι πάντα εκεί, διαθέσιμο και με πολλή όρεξη για επικοινωνία!

Ο λόγος πίσω από αυτή την πρωτότυπη κίνηση; Τέτοιες στιγμές, όλοι χρειάζονται υποστήριξη και μικρές κινήσεις αλληλεγγύης που θα κάνουν τη μέρα τους καλύτερη.

Ειδικά οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν μόνοι και τα περιοριστικά μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφάλειά τους και τη ζωή τους. Αδημονούν να ακούσουν τα νέα των παιδιών και των εγγονιών τους καθημερινά. Ένα τηλεφώνημά τους, αποτελεί καθημερινή παρηγοριά και τους δίνει δύναμη να συνεχίσουν τον δικό τους αγώνα. Γιατί, μπορεί να φαίνεται το πιο απλό πράγμα να κάτσει κανείς στο σπίτι του, αλλά όταν είναι μόνος του εκεί, και ειδικά όταν ξέρει ότι στο παρακάτω στενό βρίσκεται “η χαρά της ζωής του” η αναμονή εύκολα γίνεται ανυπόφορη και ψυχοφθόρα. Αλλά οι επιταγές των αρχών και των φορέων υγείας είναι συγκεκριμένες. Τις έχουν ακούσει επανειλημμένα και κάθε φορά αυτό το "Όχι κοινωνικότητες δεξιά κι αριστερά. Όχι baby-sitting" ηχεί σαν πένθιμη καμπάνα στο αυτί τους.

Άλλωστε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει καταστήσει σαφές: ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας έχει διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα λόγω του συγκεκριμένου ιού γι' αυτό και πρέπει να προσέχει διπλά.

Πέραν από τον κορωνοϊό όμως, η επιστημονική κοινότητα έχει τονίσει εδώ και χρόνια την βαρύτητα μιας άλλης “ασθένειας” στην υγεία των ηλικιωμένων. Αυτή της μοναξιάς. Όσο αόριστο κι αν ακούγεται, η μοναξιά μπορεί να προκαλέσει αντίστοιχα προβλήματα υγείας που θα προκαλούσαν 15 τσιγάρα την ημέρα.

Κι όμως, η καινούρια συνθήκη που βρίσκονται, δεν είναι “μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα” και οι περισσότεροι το ξέρουν και δεν αποθαρρύνονται. Ναι, με λίγη παρέα και συντροφιά, αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Η τεχνολογία κάνει τα αδύνατα δυνατά, πόσο μάλλον σε καταστάσεις απελπισίας. Και η Hellas Direct είναι μια εταιρία τεχνολογίας με προσωπικό γεμάτο όρεξη για δουλειά, αλλά και για ...κουβέντα!

Αυτό το πλεονέκτημά της προσπαθεί να το μετατρέψει σε ευκαιρία για όσους έχουν διάθεση για επικοινωνία αλλά δεν έχουν παρέα να επικοινωνήσουν. Τα μέλη της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών είναι κάτι παραπάνω από εξοικειωμένα με την τηλεφωνική επικοινωνία. Καθημερινά απαντούν εκατοντάδες κλήσεις που μπορεί να αφορούν κατά βάση στο προϊόν της εταιρίας, ωστόσο επειδή αυτό το προϊόν – η ασφάλεια αυτοκινήτου και κατοικίας- είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ζωές των κατόχων του, ξέρουν να ακούν και να καταλαβαίνουν τις ανάγκες του εκάστοτε ανθρώπου που τους καλεί. Η απλή καθημερινή ανθρώπινη κουβέντα λοιπόν, είναι κάτι που το κάνουν καθημερινά. Γι’ αυτό σκέφτηκαν να το κάνουν και στοχευμένα, να προσφέρουν την τηλεφωνική επικοινωνία για οτιδήποτε πέραν ασφαλειών και προσφορών, σε όσους νιώθουν ότι έχουν κάτι να τους πουν, ό,τι κι αν είναι αυτό.

Κι αυτό, είναι μια υπερσυγκυριακή ανάγκη.