Οι άδειες πόλεις της Ευρώπης

Ποτέ δεν θα είχαμε φανταστεί ότι θα βιώναμε την εμπειρία των κενών πόλεων. Αυτή η πρωτόγνωρη αίσθηση που κλονίζει την καθημερινότητα όλης της υφηλίου αλλά και την αντίληψη που έχουμε για την αστική ζωή, γεμίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις εφημερίδες και τα περιοδικά, με εικόνες από τις κενές πόλεις της εποχής μας. Είναι μια εμπειρία που γεννά τη δυνατότητα μιας μοναδικής ευκαιρίας. Η θέαση αυτών των γνώριμων σημείων στις μεγαλουπόλεις του κόσμου, που τα έχουμε ζήσει ή τα έχουμε δει πολυσύχναστα και θορυβώδη, εμφανίζονται τώρα ησυχασμένα με μηδενική, σχεδόν, οικονομική δραστηριότητα και κοινωνική ζωή.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μοναδικού συμβολισμού φωτογραφίες, όπως αυτή που δημοσιεύουμε. Είναι φωτογραφία του Ιταλού συγγραφέα και φίλου της Ελλάδας, Ματέο Νούτσι, που φωτογράφισε την άδεια Ρώμη αποσπώντας μοναδικές και σπάνιες εικόνες. Είναι η Πιάτσα ντελ Πόπολο τραβηγμένη από τον λόφο του Pincio με την ονομαστή θέα. Το ίδιο συμβαίνει παντού στον κόσμο. Η Αθήνα κέρδισε μερικές ακόμη εξαιρετικής έντασης και δύναμης φωτογραφίες με τους άδειους από κίνηση και κόσμο δρόμους της, και αθροίζονται και αυτές στην πλούσια φωτογραφική ιστορία της. Η ηρεμία των εικόνων αυτών, αν και γεννήθηκαν από κάτι βίαιο, αρνητικό και ανεπιθύμητο, ορίζουν, ωστόσο ένα τρόπο επαναπροσέγγισης του αστικού αποτυπώματος.

Ποτέ πριν δεν είχαμε την ευκαιρία να σταθμίσουμε την κλίμακα των μνημείων και των κτιρίων μέσα στο αστικό σύνολο και είναι πιθανόν μια τέτοια πλούσια φωτογραφική παρακαταθήκη να γεννήσει στο εγγύς μέλλον εκθέσεις, ημερίδες και νέα καλλιτεχνικά πρότζεκτ. Καταλαβαίνει κανείς τις αρχιτεκτονικές συνθέσεις των ιστορικών πλατειών της Ευρώπης, τη σχέση των όγκων και τη συνομιλία φύσης και κτιρίων. Ολα αυτά ενώ στη Μεσόγειο έχει αρχίσει η άνοιξη και ο αέρας είναι μυρωμένος και το πρωί οι ήχοι προέρχονται από τα κελαηδίσματα των πουλιών. Η έντονη αντιδιαστολή του πριν και του τώρα γεννά οξύμωρα συναισθήματα.

Οι εικόνες των άδειων πόλεων εγγράφονται ήδη στην κοινή μνήμη ως ένας παγωμένος χρόνος και ως μία ιστορική στιγμή που όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Την ίδια στιγμή κρατάμε την ομορφιά και τη γαλήνη, αναπόφευκτα αφήνουμε το βλέμμα να περιηγηθεί σε αυτές τις σπάνιες φωτογραφίες, ελπίζοντας ότι θα περάσουν και αυτές διά παντός στην Ιστορία. Κρατάμε τουλάχιστον την ομορφιά και ελπίζουμε για το αύριο.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Γκέρχαρντ Ρίχτερ

Στις 4 Μαρτίου είχε εγκαινιαστεί στο Met Breuer της Νέας Υόρκης, η μεγάλη αναδρομική, με πάνω από 100 έργα, του Γερμανού καλλιτέχνη Γκέρχαρντ Ρίχτερ, ως μία έκθεση ανακεφαλαίωσης μιας μακράς πορείας στην τέχνη. Ισως να ήταν και η τελευταία του σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Τα μουσεία προσφέρουν τώρα τις εκθέσεις ψηφιακά και το Μητροπολιτικό ανέβασε την έκθεση του Ρίχτερ μαζί με συνοδευτικό υλικό.

ΗΠΑ

Το νέο βιβλίο της Αν Τάιλερ

Με νέο μυθιστόρημα αυτήν την άνοιξη, η Αν Τάιλερ έρχεται να συναντήσει το μεγάλο κοινό της, καθώς είναι μια αγαπημένη συγγραφέας του μέσου Αμερικανού αναγνώστη. Τα μυθιστορήματά της είναι κοινωνικές ακτινογραφίες της μεσοαστικής ζωής με χαρακτήρες χωρίς ηρωικά στοιχεία. Το νέο της μυθιστόρημα έχει τίτλο «Redhead by the Side of the Road» με ήρωα έναν μεσήλικα άνδρα που είναι ο απόλυτος μέσος όρος, έως ότου…

ΣΙΔΝΕΪ

Ντέιβιντ Χάλμπεργκ

Σύμφωνα με το πλάνο, ο Αμερικανός αστέρας του μπαλέτου Ντέιβιντ Χάλμπεργκ θα αναλάβει από τον προσεχή Ιανουάριο το Μπαλέτο της Αυστραλίας, με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Ελπίζοντας να καλλιεργήσει περαιτέρω τη σχέση των Αυστραλών με τον χορό, ο 37χρονος χορευτής περνάει σε μια θέση ευθύνης και σχεδιασμού που του δίνει νέες δυνατότητες σύνθεσης και έμπνευσης. Η πανδημία θα ρυθμίσει τους χρόνους.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα

Η πιο πρόσφατη έντυπη έκδοση της εγκυκλοπαίδειας Μπριτάνικα ήταν το 2010 και είχε πάνω από 32.000 σελίδες. Πρωτοεκδόθηκε σε τρεις τόμους ανάμεσα στο 1768 και το 1771 στο Εδιμβούργο και έκτοτε έχει γίνει σύμβολο εγκυρότητας με χιλιάδες λημματογράφους. Αυτές τις μέρες κάνει προσφορά στην ετήσια online συνδρομή της για άρθρα και πληροφορίες που δεν βγάζει το Google και ζητεί συνεργάτες για να επαληθεύουν την εγκυρότητα των πληροφοριών.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ο Πολ Σμιθ ως συλλέκτης

Στις ημέρες της πανδημίας η διοχέτευση υλικού στις οθόνες μας αποκαλύπτει πολλές ιστορίες, όπως τις συλλογές έργων τέχνης του σχεδιαστή Πολ Σμιθ. Ο οίκος Sotheby’s παρουσιάζει ένα επτάλεπτο βίντεο από το γραφείο του Πολ Σμιθ στο Κόβεντ Γκάρντεν, γεμάτο πίνακες, φωτογραφίες, ποδήλατα και διάφορα εφήμερα. Με τη μοναδική του αφήγηση, και με μεγάλη απλότητα, μας λέει πώς συγκρότησε τη συλλογή του.