Ενα άρθρο/έρευνα, εικαστικού-θεολογικού περιεχομένου, στους New York Times «Searching for a Jesus who looks more like me» («Αναζητώντας έναν Χριστό που να μου μοιάζει»), που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες (10/04), ήταν η αφορμή για μια αναδρομή.