Πρώτη δημόσια έξοδος για Χάρι και Μέγκαν στο Λος Αντζελες: Μοίρασαν γεύματα σε ασθενείς

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν συμμετείχαν σε διανομή γευμάτων σε ασθενείς στο Λος Άντζελες, στην πρώτη δημόσια έξοδό τους που γίνεται γνωστή αφότου εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια.

Το πριγκιπικό ζευγάρι έκανε αυτή την έξοδο την Κυριακή μαζί με εθελοντές της οργάνωσης Project Angel Food, αποστολή της οποίας είναι να παραδίδει γεύματα κατάλληλα για ανθρώπους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες (καρκίνο κ.ά).

Ο Χάρι και η Μέγκαν, φορώντας γάντια και μάσκα, διένειμαν τα γεύματα για να υποστηρίξουν τους οδηγούς της φιλανθρωπικής οργάνωσης που έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας από τότε που άρχισε να ισχύει η καραντίνα στην Καλιφόρνια, δηλαδή πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Harry and Meghan's First Sighting in Los Angeles, Feeding The Needy https://t.co/mYlJTi0rn2