Αμερικανική βοήθεια 500.000 δολαρίων στην Ελλάδα για την προστασία των προσφύγων από τον κορωνοϊό

Οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα που θα αγγίξει το ποσό των 500.000 δολαρίων, θα εκταμιεύσουν το επόμενο διάστημα οι ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες που καταβάλει η χώρα μας για την προφύλαξη των προσφύγων και των μεταναστών από τον κορωνοϊό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν την Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν μαζί αυτή την παγκόσμια κρίση» έγραψε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ στο Twitter. Επίσης, έκανε γνωστό ότι είχε σχετική συζήτηση μέσα στην εβδομάδα με τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης Γιώργο Κουμουτσάκο.

US announces $500,000 in humanitarian assistance to support COVID-19 response efforts for migrants and refugees in Greece, as I discussed this week with ⁦Minister ⁦@GKoumoutsakos⁩ The US will stand by Greece as we together face this global crisis. https://t.co/anyxnWUoZc