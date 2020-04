Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος δίνει τo «ψηφιακό φως» της Ανάστασης

To «ψηφιακό φως» της Ανάστασης δίνει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Προσεύχομαι θερμά για μια ευλογημένη Αναστάση για όλους. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη στιγμή της απομόνωσης για να προσευχηθούμε ως ένα Σώμα για την υγεία, την ασφάλεια και την ανάκαμψη όλης της ανθρωπότητας, καθώς χαιρόμαστε για την Ανάσταση του Κυρίου μας», έγραψε ο Αρχιεπίσκοπος στον λογαριασμό στο Twitter.

I fervently pray for a blessed Anastasis (Easter) for all. May we use this moment of isolation to pray as One Body for the health, safety, and recovery of all humanity, as we rejoice in the Resurrection of our Lord. pic.twitter.com/PWI4EnJlwj