Εντυπωσιακές εικόνες από το υπό κατασκευήν μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο

Η ομάδα της κινεζικής Super League, Guangzhou Evergrande είναι στη διαδικασία κατασκευής του μεγαλύτερου γηπέδου ποδοσφαίρου στον κόσμο και κοινοποίησε ένα βίντεο και φωτογραφίες που δίνουν στους θεατές μια ιδέα για το πώς θα είναι ολοκληρωμένο το έργο.

#CSL soccer club Guangzhou Evergrande’s home stadium on Thur started construction in Guangzhou. Shaped in lotus, the stadium is scheduled to finish construction within three years and will be able to hold over 100,000 audiences, surpassing that of #CampNou (Rendering pics) pic.twitter.com/rPeprnyx8w