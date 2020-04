VOGUE Μαΐου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή

“Love will keep us safe - Η αγάπη θα μας κρατήσει ασφαλείς.”



Πρωταγωνίστρια για το τεύχος Μαΐου της Vogue Greece είναι η αγάπη. Εκείνη η αγάπη που είναι υπομονετική και ευεργετική. Εκείνη που όλοι αποζητούμε από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας αυτή την περίοδο και εκείνη που βρίσκει τρόπους για virtual συναντήσεις με όσους μας έχουν λείψει. Εκείνη που δεν είναι πομπώδης, αλλά ζεσταίνει την καρδιά μας, όπως το πρώτο φως του ήλιου της άνοιξης που μπαίνει από τα ανοιχτά παράθυρά μέσα στα σπίτια μας σιγά σιγά.



Είναι η αγάπη που μοιράζονται και τα 3 ζευγάρια του cover story που περνούν τον χρόνο τους στην καραντίνα μαζί. Στον φακό του Max Papendieck καθρεφτίζεται ο έρωτάς του για την Julia Van Os και το νεανικό σφρίγος σε ένα διαμέρισμα της πόλης που δεν κοιμάται - και δεν το βάζει κάτω ποτέ. Ο Victor Demarchelier στρέφει τον φακό και την απόλυτη προσοχή του στην Heloise Guerin και τις δύο κόρες τους, καθώς ανακαλύπτει και ο ίδιος, μαζί με εμάς, πτυχές για τη ζωή τους που δε γνώριζε μέχρι τώρα. Ο Igor Vishnyakov ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανακάλυψε την ομορφιά της Sasha Pivovarova και ζήτησε να την φωτογραφίσει 17 χρόνια πριν. Μετά από ένα γάμο και δύο παιδιά, παραμένει και ο μόνος μπροστά στον οποίο η Sasha δε διστάζει ποτέ να αποκαλύψει τα πάντα.



Την Κυριακή 26/4 το νέο τεύχος της Vogue Greece μαζί με την Καθημερινή για να μας θυμίσει ότι η αγάπη και η οικειότητα θα είναι πάντα μέρος κάθε κανονικότητας.