ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

«Δημιουργικοί τρόποι για να εκτονωθείτε» έχει τίτλο το newsletter της Tate και προτείνει ιδέες για να περάσουμε τον χρόνο μας, όπως το κουίζ δέκα ερωτήσεων «Ηow are you feeling?», που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με ψυχοθεραπευτή και στόχο έχει να ανιχνεύσει τη διάθεσή σου και να σου προτείνει ένα έργο της γκαλερί που να ταιριάζει με αυτήν.



Έκανα το τεστ τρεις φορές, υποδυόμενη διαφορετικούς ανθρώπους: τον πολυάσχολο, τον μπερδεμένο, τον χαρούμενο.



Στον «πολυάσχολο» η Tate συστήνει το «Happy Holiday» (Agnes Martin, 1999), έναν πίνακα με λευκές-ροδακινί ρίγες.



Στον «μπερδεμένο», το «In the House of My Father» (Donald Rodney, 1996-7), ένα μικρογλυπτό που απεικονίζει ένα σπίτι.



Στον «χαρούμενο», το «The Restless Image» (Rose Finn-Kelcey, 1975), μια φωτογραφία με μια κοπέλα σε στάση κατακόρυφο.



Βρείτε ποιο έργο ταιριάζει στη διάθεσή σας στο tate.org.uk.