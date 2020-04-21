ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΜΠΑΧΑΛΕΡΙΑ ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ
    Ο ΓΚΟΥΦΥ ΚΑΙ Η ΜΙΝΝΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ΚΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ
  • ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΡΟΥΧΑ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΑΞ ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  • ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ!
    ΠΟΛΛΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΝ ΟΤΑΝ Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ, Ο ΦΕΘΡΥ ΚΙ Ο ΓΚΑΣΤΟΝΕ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
  • ΣΚΛΗΡΗ ΑΜΥΝΑ
    Ο ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΡΓΟΛΥΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ
  • ΟΜΟΡΦΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
    ΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΜΟΡΦΥΝΕΙ ΚΙ Ο ΚΥΡΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΤΟ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 24/4 (Νο. 306)

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