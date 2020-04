DHL Express (Ελλάς): Για 3η χρονιά στην κορυφή

Η οικογένεια και οι φίλοι έχουν θέση στην εταιρεία.

Η DHL Express (Ελλάς) είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στον κλάδο των διεθνών ταχυμεταφορών (courier) και ανήκει στον όμιλο των Γερμανικών Ταχυδρομείων (DeutschePost-DHL). Είναι η εταιρεία που γνώρισε πρώτη στην Ελλάδα την υπηρεσία courier το 1978, παραμένοντας έως σήμερα ηγέτης του κλάδου, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 55%.



Κύρια δραστηριότητά της είναι η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων σε ένα δίκτυο 220 χωρών και προορισμών μέσω ενός στόλου με πάνω από 250 ιδιόκτητα αεροσκάφη.



Ενέργειες που ξεχωρίζουν:



• Ο νέος εργαζόμενος, πριν από την πρώτη ημέρα του στην εταιρεία, παραλαμβάνει από διανομέα στο σπίτι του το «DHL in a Box» με mini tablet με βίντεο-μήνυμα από τον Παγκόσμιο Γ. Διευθυντή και την Παγκόσμια Γ. Διευθύντρια Προσωπικού, καθώς και μικρά εταιρικά δώρα.

• «Stay Connected»: Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού προσφέρει σε όλους τους υποψηφίους, ακόμη και αν αυτοί δεν επιλεχθούν, ένα μικρό εταιρικό αναμνηστικό δώρο, ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον που έδειξαν να γίνουν μέλη της οικογένειας της DHL.

• HR From the Heart – Μία εβδομάδα με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: Τα μέλη του τμήματος επισκέπτονται όλα τα γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα και πραγματοποιούν ανοιχτές συζητήσεις με όλους τους εργαζομένους, σε ζεστό περιβάλλον, με φαγητό και αναμνηστικά δώρα.

• Κάθε χρόνο η εταιρεία συμμετέχει με 60 εργαζομένους –ομάδες ποδοσφαίρου και cheerleading, και μέλη της διοίκησης– στο Πανευρωπαϊκό τριήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου της DHL στο Βέλγιο (συνολικά 3.000 συμμετέχοντες). Πέρυσι η ελληνική ομάδα των cheerleaders κέρδισε την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό!

• Κάθε χρόνο πραγματοποιείται η βράβευση της πολύχρονης υπηρεσίας των εργαζομένων στην εταιρεία (για 5-10-15-20-25-30-35 χρόνια) με αντίστοιχα αναμνηστικά δώρα κα επιταγές .

• Employee of The Year – Βράβευση Υπαλλήλου της Χρονιάς σε Πανευρωπαϊκή Διοργάνωση. Ο εργαζόμενος που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον θεσμό είναι ένας κάθε χρόνο και επιλέγεται από τη διευθυντική ομάδα της Ελλάδας, η οποία λαμβάνει τις προτάσεις απευθείας από το προσωπικό της εταιρείας.

• Η επιλογή και η προετοιμασία των διαδόχων που αφορούν θέσεις της Ανώτερης Διοικητικής Ομάδας πραγματοποιούνται μέσω του «Talent Management Program». Το πρόγραμμα διαρκεί 18-24 μήνες, αποτελείται από 6 διαδοχικά βήματα ανάπτυξης, ενώ απαιτείται η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων μερών.



Κάποιες από τις παροχές της:



• Η εταιρεία παρέχει σε όλους τους εργαζομένους ιατρικό-φαρμακευτικό πρόγραμμα υγείας και ζωής πλήρως επιδοτούμενο και για τις οικογένειές τους.

• Προσφέρει επίσης σε όλους συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο καταθέτει κάθε μήνα το 4% του μεικτού μηνιαίου μισθού. Δικαίωμα συμμετοχής αποκτά ο εργαζόμενος μόλις συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο εργασίας στην DHL.

• Δωρεάν προσφορά του εμβολίου της γρίπης.

• Σε περίπτωση πλήρους συνταξιοδότησης, η εταιρεία παρέχει 3 μισθούς επιπλέον της νόμιμης αποζημίωσης.

Η μεγαλύτερη επιτυχία μας, η ευτυχία των ανθρώπων μας!

Η κατάκτηση της 1ης θέσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην κατηγορία των μεγάλων εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στον θεσμό του GREAT PLACE TO WORK στην Ελλάδα μας γεμίζει χαρά, υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη! Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα μιας συνεπούς διαδρομής χρόνων, η οποία έχει δημιουργήσει μια πολύ γερή σχέση ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων. Υπάρχει ένα αίσθημα ασφάλειας, οικογένειας, αναγνώρισης, συνεισφοράς, ειλικρινούς διαλόγου και αμφίπλευρης επικοινωνίας, το οποίο συνεχώς ενισχύεται και θέτει τις βάσεις για τις επόμενες επιτυχίες μας σε όλα τα επίπεδα.



Είναι αυτές οι αξίες που μας κατατάσσουν πρώτους στις καρδιές των εργαζομένων μας, αλλά και των πελατών μας! Επενδύουμε διαρκώς για να έχουμε πρωτίστως ευτυχισμένους εργαζομένους, οι οποίοι με συνέπεια και ευθύνη θα συνεχίσουν να παρέχουν απαράμιλλες υπηρεσίες στους πελάτες μας, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες των καιρών! Με πολλή χαρά βλέπουμε λοιπόν κάθε χρόνο αυτή την προσπάθειά μας να αποδίδει και να μας δίνει για «αντάλλαγμα» από τη μία ένα μερίδιο αγοράς 57% στον κλάδο των Διεθνών Ταχυμεταφορών και από την άλλη, την επαναλαμβανόμενη για τρίτη φορά πρώτη θέση στις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον! Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από καρδιάς σε όλους τους εργαζομένους μας, γιατί και αυτή η επιτυχία είναι ξεκάθαρα δική τους!