Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.: Διαχρονική φωτεινή αξία

Η Ρόδος γιορτάζει την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ δραστηριοποιείται στον κλάδο του ηλεκτρολογικού και βιομηχανικού υλικού, ενεργειακών λύσεων, αλλά και του οικιακού και αρχιτεκτονικού φωτισμού. Ιδρύθηκε το 1975 και είναι η κορυφαία σε πωλήσεις εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού στη χώρα μας. Διαθέτει δύο μονάδες κατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης, όπου σχεδιάζονται και παράγονται ποιοτικά προϊόντα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προδιαγραφές του κάθε έργου. Το εξειδικευμένο προσωπικό της σε δίκτυο 65 καταστημάτων πανελλαδικά προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε περισσότερους από 7.000 πελάτες καθημερινά.



Ενέργειες που ξεχωρίζουν:



• H ΚΑΥΚΑΣ επιδιώκει διαχρονικά να επενδύει στα ταλέντα της. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «High Potential» (HiPo) είναι ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει για τους εργαζομένους με δυναμική ανάπτυξης, με κύριο στόχο να τους προετοιμάσει για το επόμενο βήμα τους μέσα στην εταιρεία. To πρόγραμμα «High Potential» παρέχει μια state of the art βιωματική εκπαίδευση που βοηθά τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις μαλακές δεξιότητες (soft skills) και τα δυνατά τους σημεία.

• Η ΚΑΥΚΑΣ δίνει με πρωτοβουλίες όπως το «Kill Complexity» και το «Ideas Collector» τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να εκφράζουν τη γνώμη τους για το πώς μπορούν να αλλάξουν διαδικασίες που είναι περίπλοκες ή να προτείνουν καινοτόμες ιδέες για την επίλυση των καθημερινών προκλήσεων. Οι προτάσεις συλλέγονται και αξιολογούνται από τη Διοικητική Ομάδα και υλοποιούνται άμεσα στην περίπτωση που θεωρηθει ότι πραγματικά λύνουν προβλήματα και ενισχύουν την εξαιρετική εξυπηρέτηση του πελάτη.

• Σε μηνιαία βάση έχει καθιερωθεί η ανάδειξη του «Extra Mile Champion», αναγνώριση η οποία επιβραβεύει την ατομική πρωτοβουλία. Κάθε στέλεχος προτείνει στον προϊστάμενό του την υποψηφιότητα, και όλες οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται και αποστέλλονται στη διοικητική ομάδα, η οποία και επιλέγει τους Extra Mile Champions. Η λίστα με τους Extra Mile Champions κάθε μήνα ανακοινώνεται στο εταιρικό portal και συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος της εταιρικής εφημερίδας. Ο κάθε νικητής λαμβάνει ένα δώρο-έκπληξη σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του ή τα χόμπι του.

• Η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται παραδοσιακά στην εταιρεία. Σε κάθε εγκατάσταση μαζεύονται και ψήνουν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι.



Κάποιες από τις παροχές της:



• Ημέρα Μνήμης του Ιδρυτή Βασίλειου Καυκά: Ημέρα Μνήμης και Εργαζομένων, στις 2 Νοεμβρίου κάθε έτους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτής, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα την εκτίμησή της στο προσωπικό της, διανέμοντάς τους όλα τα έσοδα των πωλήσεων λιανικής της συγκεκριμένης ημέρας!

• Σε ειδική εκδήλωση στις εγκαταστάσεις της η εταιρεία βραβεύει με λάπτοπ τα παιδιά των εργαζομένων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Χρηματικό ποσό 500 € στους εργαζομένους που έγιναν γονείς ή παντρεύτηκαν, ενώ σε κάθε σημαντικό γεγονός, όπως γάμος, γέννηση, ονομαστική εορτή, απώλεια, αποστέλλεται από τη διεύθυνση HR μια κάρτα, υπογεγραμμένη από την HR Director.