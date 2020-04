Όμιλος ΟΠΑΠ: Ανάπτυξη μιας ομάδας υψηλής απόδοσης

Βράβευση Εργαζομένων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ.

Ο ΟΠΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο ως προς την ενσωμάτωση των παγκόσμιων αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Βασικοί πυλώνες της εταιρικής προσφοράς του ΟΠΑΠ αποτελούν η Υγεία, ο Αθλητισμός και η Απασχόληση.



Ενέργειες που ξεχωρίζουν:



• Ο ΟΠΑΠ πραγματοποιεί την ανακαίνιση των δύο σημαντικότερων και μεγαλύτερων Παιδιατρικών Νοσοκομείων στην Ελλάδα, ενισχύει τον ευαίσθητο χώρο του νεανικού αθλητισμού μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ» και υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, ώστε μέσα από την ανάπτυξή τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν την ελληνική αγορά.

• Πρόγραμμα Breakfast with the CEO: Κάθε μήνα οι εργαζόμενοι μιας Ομάδας παίρνουν πρωινό με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ στον χώρο του εστιατορίου της εταιρείας, για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στον ΟΠΑΠ, να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις.

• Πρόγραμμα Lunch with the Chiefs: Κάθε μήνα διοργανώνονται μεσημεριανά γεύματα στον χώρο του εστιατορίου της εταιρείας, όπου δυο μέλη της διοικητικής ομάδας, αφιερώνουν χρόνο για να συναναστραφούν με μικρές ομάδες του Ομίλου.

• Βραβεία αριστείας «Star of the month» και «Star Team of the month»: Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, κάθε μήνα δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους εργαζομένους και σε όλες τις ομάδες του Ομίλου να προταθούν από τo Senior Management Team στις αντίστοιχες κατηγορίες και να βραβευτούν για τα ατομικά και ομαδικά επιτεύγματά τους.

• Εστιάζει στην ανάπτυξη των εργαζομένων καλλιεργώντας τη γνώση τους και την ικανότητα προσαρμογής τους στις συνεχείς εξελίξεις της αγοράς (Skills of the Future) μέσω των προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών της OPAPacademy (Classroom Trainings, Online Development Centers, Team Buildings και Coaching).



Κάποιες από τις παροχές της:



• Ο ΟΠΑΠ διαθέτει γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα όργανα γυμναστικής, καθώς και δύο γυμναστές οι οποίοι καθοδηγούν τους εργαζομένους στο πρόγραμμα γυμναστικής τους. Επίσης η εταιρεία διαθέτει εταιρικό γήπεδο μπάσκετ αποκλειστικά για τους εργαζομένους.

• Πρόγραμμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Εργαζομένων (EAP): πρόγραμμα συμβουλευτικής, διαχείρισης και πρόληψης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των Ανθρώπων του ΟΠΑΠ, με σκοπό να ενισχυθεί η συναισθηματική τους υγεία και η ανθεκτικότητά τους, ώστε να διαχειριστούν όλες τις προσωπικές και εργασιακές προκλήσεις.

• Για δεύτερη συνεχή χρονιά, διοργανώθηκε η παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Αθήνας στον χώρο των εγκαταστάσεων στο Markopoulo Park, με διαφορετικές δραστηριότητες για τα παιδιά των εργαζομένων, η οποία περιλάμβανε αθλητικές δραστηριότητες σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, διασκεδαστικά παιχνίδια, πάρκα ψυχαγωγίας, βόλτες με πόνι, θεατρικές παραστάσεις και πολλές εκπλήξεις.

Επενδύουμε στην πιο δυνατή ομάδα

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που, για τρίτη συνεχή χρονιά, ο ΟΠΑΠ βραβεύεται ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Η διάκριση αυτή οφείλεται στους Ανθρώπους μας. Όλοι μαζί προσβλέπουμε στο μέλλον, επενδύοντας στην ανάπτυξη μιας ομάδας υψηλής απόδοσης, με κοινή κουλτούρα και αξίες: Δυναμισμός, Διασκέδαση, Πάθος και Ακεραιότητα.



Ευχαριστούμε τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, καλλιεργώντας τη γνώση και την ικανότητα προσαρμογής τους στις εξελίξεις της αγοράς και υλοποιώντας προγράμματα εξέλιξης των εργαζομένων. Στον ΟΠΑΠ στηρίζουμε τη διαφορετικότητα προσφέροντας ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε νέους εργαζομένους και σε έμπειρους επαγγελματίες, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, στην επιστήμη των μηχανικών και στις ψηφιακές δεξιότητες, ενώ με τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης και τα προγράμματα Αποφοίτων δίνουμε την ευκαιρία σε νέους να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα σε έναν κορυφαίο Όμιλο. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη δέσμευση των Ανθρώπων μας μέσω ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και εσωτερικών πρωτοβουλιών για την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία, ενώ προσφέρουμε παροχές υψηλού επιπέδου σε ένα μοντέρνο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.



Ευχαριστούμε και πάλι τους Ανθρώπους μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη της πιο δυνατής ομάδας, της ομάδας του ΟΠΑΠ, για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, με κοινό όραμα προς τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.