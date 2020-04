Amuse: Η δημιουργικότητα ξεχειλίζει

Από την ετήσια τριήμερη απόδραση στην Τζια.

Η Amuse είναι μια ελληνική εταιρεία που παράγει «ενθουσιασμό» τα τελευταία 19 χρόνια. Διατηρεί ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά του event marketing και αναπτύσσεται δυναμικά σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Σκοπός της είναι να δημιουργεί εταιρικές και προϊοντικές αξίες με καινοτόμες ιδέες και τελειότητα στην εκτέλεση κάθε έργου, για την επίτευξη των στόχων κάθε επιχείρησης και οργανισμού.



Ενέργειες που ξεχωρίζουν:



• ΚΕΠΟΝΗ: Την περίοδο των Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν τυχαία έναν συνάδελφό τους για τον οποίο είναι υπεύθυνοι να κάνουν μυστικά τη μέρα του καλύτερη για δέκα ολόκληρες μέρες. Το γραφείο γεμίζει εκπλήξεις, αναπάντεχες πλάκες και πολλά χαμόγελα.

• DRAGONS AS USUAL: Ένα εσωτερικό team building παιχνίδι, που παίζεται μία φορά τον χρόνο και διαρκεί όλη την ημέρα. Παίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας και οι κάρτες με τους χαρακτήρες του χρησιμοποιούνται ως έναυσμα και οδηγός για την ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού σε θέματα υπευθυνότητας και ομαδικού πνεύματος.

• CAST AWAY: Ένα team building παιχνίδι, το οποίο παίζεται μία φορά τον χρόνο σε εξωτερικό χώρο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει στοιχεία στρατηγικής δεξιοτεχνίας και επικοινωνίας και στο σύνολό του αποτελεί έναν αποτελεσματικό δείκτη του επιπέδου συνεργασίας στην εταιρεία.

• THE WHO GAME: Κάθε φορά που η ομάδα της Amuse εμπλουτίζεται από κάποιο νέο άτομο παίζεται ένα ειδικά διαμορφωμένο παιχνίδι γνωριμίας, που επανασυστήνει τους εργαζομένους σε όλους τους συναδέλφους τους μέσα από την εικόνα που έχουν οι συνάδελφοί τους για τον καθένα.

• Για τη διευθέτηση δημιουργίας λογαριασμού μισθοδοσίας σε εργαζόμενο η amuse έχει εξασφαλίσει την επίσκεψη από τραπεζικό υπάλληλο στα γραφεία της, για τη διευκόλυνση του νέου μέλους.

• Παιδιά και κατοικίδια είναι πάντα ευπρόσδεκτα στην εταιρεία και αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αγάπη από όλους.

• Η εταιρεία φροντίζει για τη διασκέδαση των υπαλλήλων της σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης ή μπαρ τουλάχιστον δέκα φορές (10) τον χρόνο.



Κάποιες από τις παροχές της:



• Επιβράβευση πολύχρονης υπηρεσίας με διάφορες παροχές (εταιρικό αυτοκίνητο, συμβολή στα δίδακτρα για σπουδές παιδιών, δώρο οικοσκευής, προσωπικά ταξίδια).

• Η amuse έχει ένα ταμείο για έκτακτα περιστατικά, με το οποίο συνδράμει για να καλύψει μέρος των ιατρικών εξόδων εάν υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας σε κάποιον εργαζόμενό της ή μέλος της οικογένειάς του.

• Η εταιρεία προσφέρει δώρα στις σημαντικές στιγμές της προσωπικής ζωής των εργαζομένων της, όπως σε γάμους και γέννες.