ENEL Green Power Hellas: Ενέργεια που συνεπαίρνει!

Εγκαινιάζοντας το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αιολικών πάρκων της χώρας στον Καφηρέα Ευβοίας.

Η Enel Green Power είναι η εταιρεία του ομίλου Enel που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της Enel είναι περίπου 464 MW, από τα οποία τα 354 MW είναι από αιολικά, τα 90 MW από φωτοβολταϊκά και τα 20 MW από υδροηλεκτρικά έργα.



Ενέργειες που ξεχωρίζουν:



• Την πρώτη μέρα στη δουλειά, τον νέο εργαζόμενο αναλαμβάνει ο buddy/tutor του, ο οποίος είναι υπάλληλος διαφορετικού τμήματος που είναι τουλάχιστον 6 μήνες στην εταιρία και γνωρίζει τα «κατατόπια». Ο/Η buddy είναι το άτομο που θα μπορεί ο νέος υπάλληλος να αναφέρεται για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, είτε αφορά άμεσα την εργασία του είτε όχι.

• Έχει δημιουργηθεί η ομάδα εργαζομένων YOUR VOICE, μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους σε θέματα που τους απασχολούν καθημερινά και να προτείνουν νέες καινοτόμες ιδέες. Πλήθος προτάσεων βρήκαν εφαρμογή: π.χ. δανειστική βιβλιοθήκη, μία fit μέρα τον μήνα, καθιέρωση walking meetings, πίνακας ανακοινώσεων στις κουζίνες, τριμηνιαίο εταιρικό ψηφιακό περιοδικό, αναχώρηση υπαλλήλων στις 14.00 τις Παρασκευές και… άλλες πολλές.

• Στην ENEL όλοι αξιολογούνται από όλους. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε εργαζόμενος να αξιολογήσει συνάδελφό του με τον οποίο έχει συνεργαστεί στις 10 συμπεριφορές της εταιρείας. Μετά και την αξιολόγηση του προϊσταμένου, στο τέλος της χρονιάς, βγαίνει η συνολική αξιολόγηση του κάθε εργαζομένου αλλά και ποιοτικό feedback για την ανάπτυξή του.

• One day in another department: Ελληνικό πρόγραμμα μέσω του οποίου παρέχεται στους υπαλλήλους η δυνατότητα να επιλέξουν μια διαφορετική θέση στην ENEL και να εργαστούν εκεί για μία ολόκληρη ημέρα σε συνεργασία με τον εργαζόμενο της θέσης. Στόχος οι υπάλληλοι να μπορούν να αλλάζουν θέσεις και αρμοδιότητες κάθε πέντε χρόνια το μέγιστο. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει χώρα 30 συμμετοχές και 4 μόνιμες αλλαγές θέσεων.



Κάποιες από τις παροχές της:



• Τα Χριστούγεννα κάθε υπάλληλος λαμβάνει προπληρωμένη κάρτα Mastercard αξίας 200 €, ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι με ποικιλία τοπικών αγαθών από κάποια περιοχή της Ελλάδος, ενώ αντίστοιχα το Πάσχα λαμβάνουν έξοδα βενζίνης αξίας 150 € και πασχαλινή λαμπάδα από ΜΚΟ φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

• Σε περίπτωση γάμου, η εταιρεία κάνει δώρο κάρτα πιστωτική προπληρωμένη αξίας 200 €, το επίδομα τοκετού είναι 5.000 € και ακολουθεί κάλυψη παιδικού σταθμού με 250€ μηνιαίως/παιδί.

• Την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν διατακτικές ticket restaurant αξίας 132 € ,ενώ δικαιούνται 150 € κάθε χρόνο για κάλυψη γυμναστηρίου ή εξόδων οποιουδήποτε αθλήματος της επιλογής τους.

• Η εταιρία δίνει 3 επιπλέον ημέρες άδειας στους νέους μπαμπάδες καθώς και τη δυνατότητα στους εργαζομένους της να δουλέψουν για 2 εβδομάδες από το σπίτι και να είναι κοντά στη γυναίκα και στο νεογέννητο παιδί τους.

Πυξίδα μας η ελευθερία

Ο σεβασμός στην ατομικότητα είναι δομικό και αναπόσπαστο στοιχείο του εταιρικού DNA της Enel Green Power. Από την πρώτη ημέρα ο κάθε υπάλληλος νιώθει ότι εργάζεται σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν κανενός είδους στεγανά, είτε αυτά αφορούν το φύλο, την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό είτε την καταγωγή και το θρήσκευμα.



Οι «ανοιχτοί ορίζοντες» στην επιλογή του προσωπικού, η άνευ όρων δηλαδή ενσωμάτωση της διαφορετικότητας, ενισχύονται από την αξία της ελευθερίας, η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας και οδηγεί τις καθημερινές πρακτικές μας.



Μέσα σε ένα εταιρικό πλαίσιο διαφάνειας και αξιοκρατίας ενισχύουμε τους υπαλλήλους να παίρνουν πρωτοβουλίες, χωρίς να φοβούνται το λάθος, τους δίνουμε την ευκαιρία να εξελίξουν τους εαυτούς τους μέσω της πρόσβασης σε καινοτόμα γνώση και, το κυριότερο, συνεργαζόμαστε για να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι καριέρας. Η φετινή διάκριση μας κάνει πολύ περήφανους διότι επιβεβαιώνει τη συστηματική προσπάθεια όλων μας να δημιουργήσουμε σταδιακά μια εργασιακή κοινότητα που διακρίνεται από εμπιστοσύνη, αφοσίωση και πάθος για τον κλάδο που πρεσβεύει. Γιατί αυτό που μετράει περισσότερο για εμάς στην Enel Green Power είναι ότι η εργασία του καθενός ξεχωριστά συμβάλλει στη βελτίωση του σημερινού μας κόσμου. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους εργαζομένους που μας ανέδειξαν στην πρώτη θέση και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την επένδυση στους ανθρώπους μας.