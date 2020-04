British American Tobacco Hellas: Πρότυπο εταιρικής συμπεριφοράς

Εργαζόμενοι με την Pepper (robot) στις «Ημέρες καριέρας».

Η British American Tobacco Hellas δημιουργήθηκε το 1999 και σήμερα διατηρεί γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας προϊόντων καπνού και νικοτίνης στην Ελλάδα, με υψηλές διακρίσεις σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής ευθύνης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα λειτουργεί με συνέπεια στη δέσμευσή της να δίνει αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία. Διεθνώς διαχειρίζεται μια ευρεία γκάμα με περισσότερα από 200 εμπορικά σήματα, που διατίθενται σε περισσότερες από 200 χώρες.



Ενέργειες που ξεχωρίζουν:



To 2019 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά που η British American Tobacco, υιοθετώντας τη στρατηγική «Transforming Tobacco» και επιλέγοντας την Ελλάδα ως µία από τις πρώτες χώρες διεθνώς που επενδύει στα Προϊόντα Επόµενης Γενιάς, προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις με όφελος για τους εργαζομένους της. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις. Eνδεικτικά:

• Feedback day to GM: Ο Γενικός Διευθυντής φροντίζει να πραγματοποιεί κάθε χρόνο προσωπικές συναντήσεις με όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας ώστε να απαντήσει στα ερωτήματα και στα αιτήματα των εργαζομένων.

Η ομάδα πωλήσεων ζήτησε πέρυσι να υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν πωλητές στη διαδικασία επιλογής ατόμων για πλήρωση ανοιχτών θέσεων στα κεντρικά γραφεία (όπου φυσικά αυτό ήταν δυνατό). Ήδη τρεις πωλητές, μετά την αξιολόγησή τους, μετακινήθηκαν σε θέσεις γραφείου.

• Extended Leadership Team: Η εταιρεία, με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή της σε πτυχές που αφορούν τα ways of working (WoW), έχει θεσπίσει μια διευρυμένη ηγετική ομάδα του Leadership Team της περιφέρειας Νοτίου Ευρώπης, η οποία αποτελείται από άτομα που βρίσκονται μεταξύ της ηγετικής ομάδας και του υπόλοιπου οργανισμού, δηλαδή μεσαία στελέχη στην ιεραρχία, τα οποία μπορούν να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις σκέψεις των εργαζομένων.

• Το 2019, με αφορμή την αναθεώρηση των παγκόσμιων Προτύπων Εταιρικής Συμπεριφοράς της ΒΑΤ, το νομικό τμήμα πραγματοποίησε εκπαίδευση στο σύνολο των εργαζομένων, ώστε να ενημερωθούν για τα νέα πρότυπα, καθώς και να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση με στόχο των εντοπισμό συμπεριφορών που έρχονται σε σύγκρουση με τις εταιρικές νόρμες.

• Η εταιρεία διαθέτει χώρο lounge με καναπέδες, τζουκ μποξ, ποδοσφαιράκι, βιβλιοθήκη και playstation.



Κάποιες από τις παροχές της:



• Ετήσιο Check Up για όλους τους εργαζομένους και τα προστατευόμενα μέλη τους, με κόστος που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία. Για την κάλυψη των αναγκών όλου του προσωπικού, σχεδιάστηκαν διαφορετικά προγράμματα εξετάσεων για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

• Το 2019, η εταιρεία αποφάσισε να παρέχει εταιρικό κινητό τηλέφωνο σε όλους τους εργαζομένους.

• Η εταιρεία παρέχει σε μηνιαία βάση κουπόνια φαγητού, αξίας μέχρι 101 €, σε όλους τους εργαζομένους.

• Δώρο γάμου αξίας μέχρι 300 €.

Σημαντική διάκριση-αναγνώριση

Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τη διάκριση της British American Tobacco Hellas για το εργασιακό της περιβάλλον στα Best Workplaces 2020.



Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική επιβράβευση για τις πρακτικές που ακολουθεί η εταιρεία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ηγεσίας και εταιρικής επικοινωνίας, γεγονός που αναγνωρίζεται από τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας αλλά και από το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Great Place to Work.



Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αποτελέσει ορόσημο για την εταιρεία μας, η οποία καινοτομεί και ηγείται του μετασχηματισμού του κλάδου μέσα από τη στρατηγική «Transforming Tobacco».



Η British American Tobacco Hellas εφαρμόζει σύγχρονες πρακτικές σε όλους τους τομείς δράσης της, με βάση τρεις άξονες: τους ενήλικους καταναλωτές, τα καινοτόμα προϊόντα και τους ανθρώπους της. Η εταιρεία στην Ελλάδα εστιάζει συνεχώς στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, δραστηριοποιείται πιστή στη δέσμευσή της να δίνει αξία στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, ενώ επενδύει παγκοσμίως στην έρευνα νέων προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου, όπως το θερμαινόμενο προϊόν καπνού Glo και το προϊόν ατμίσματος Vype.



Η βράβευση αυτή αποτελεί τη 16η διάκριση της British American Tobacco Hellas σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, συνεχίζοντας την ανάδειξή μας ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοί μας συνεχίσουν να είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της πορείας!