Αρχειακό υλικό από τα παιδικά χρόνια της βασίλισσας Ελισάβετ κοινοποίησε στο διαδίκτυο το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, με αφορμή τα 94α της γενέθλια, τα οποία περνάει σε απομόνωση μαζί με τον 98χρονο σύζυγο της, πρίγκιπα Φίλιππο, στο Κάστρο του Ουίντσορ.

Συγκεκριμένα, η βρετανική βασιλική οικογένεια κοινοποίησε στο Twitter αρχειακό οπτικοακουαστικό υλικό, στο οποίο η νεαρή τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ παίζει με ένα αμαξάκι, κάνει τραμπάλα και χορεύει πάνω σε μία θαλαμηγό μαζί με την αδερφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα.

Είναι η πρώτη φορά στα 68 χρόνια της βασιλείας της, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν εορτασμοί, καθώς και όλα όσα επιβάλλει το πρωτόκολλο, για τα γενέθλια της, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η οποία έχει φέρει σε απόσταση ακόμη και τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday.



In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj