Πρόσωπα της Τετάρτης

Λίγο καιρό πριν από την εκδήλωση της πανδημίας, ο καθηγητής Ιστορίας του πανεπιστημίου Γέιλ Φρανκ Σνόουντεν κυκλοφόρησε το βιβλίο «Epidemics and Society: From the Black Death to the Present» («Επιδημίες και Κοινωνία: Από τον Μαύρο Θάνατο ώς το Σήμερα»). Πρόκειται για ένα magnus opus, αποτέλεσμα μιας έρευνας 40 ετών για το πώς κάθε επιδημία άλλαξε την κοινωνία μέσα στην οποία εκδηλώθηκε.