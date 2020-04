Το αφιέρωμα των βραβείων Grammy στον Πρινς προβλήθηκε χθες από το δίκτυο CBS.

Μετά το ελληνικό διήγημα, οι Αναγνώσεις του #snfccAtHome του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στρέφονται τώρα στο παιδικό βιβλίο και συνεχίζουν με δύο κλασικά βιβλία της ελληνικής λογοτεχνίας, «Το καπλάνι της βιτρίνας» της Αλκης Ζέη και τον «Τρελαντώνη» της Πηνελόπης Σ. Δέλτα. Από την Τρίτη 28 Απριλίου στις 18.00, η Ολια Λαζαρίδου (φωτ.) διαβάζει το εμβληματικό παιδικό μυθιστόρημα της Αλκης Ζέη σε σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Νανούρη. Την ανάγνωση θα συνοδεύσουν πρωτότυπα ζωγραφικά έργα που δημιούργησε, ειδικά για τη σειρά, ο εικαστικός Αλέκος Λεβίδης, καθώς και πρωτότυπη μουσική του καταξιωμένου συνθέτη Δημήτρη Μαραγκόπουλου.

Tα 183 εκατομμύρια χρήστες έφτασε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού το Netflix, προσθέτοντας το πρώτο τρίμηνο του ’20, 15,8 εκατ. νέους χρήστες, ενώ οι αρχικές προβλέψεις ήταν για 7 εκατ. Περισσότεροι χρήστες, περισσότερα έσοδα. Το πρώτο τρίμηνο έφτασαν τα 5,76 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Oι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, πάντως, έχουν ήδη δηλώσει ότι οι νέες παραγωγές των οποίων τα γυρίσματα διακόπηκαν, θα καθυστερήσουν.

Το αφιέρωμα στον Πρινς που πραγματοποίησε η διοργάνωση των βραβείων Grammy τον περασμένο Ιανουάριο, προβλήθηκε χθες από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS. Στη συναυλία με τίτλο «Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince» συμμετείχαν σημαντικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες από όλα τα πεδία της μουσικής.