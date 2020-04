Οι φωτογραφίες νικητών και διακριθέντων στον φετινό διεθνή διαγωνισμό «All About Photo Awards - The Mind’s Eye».

Ανακοινώθηκαν στην αρχή του μήνα οι νικητές του ετήσιου διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας «All About Photo Awards - The Mind’s Eye» που διοργανώνεται για πέμπτη χρονιά από το περιοδικό All About Photo και στόχο έχει να αναδείξει το έργο διαφορετικών φωτογράφων, επαγγελματιών και μη, από όλον τον κόσμο.

Σε αντίθεση με τα περασμένα χρόνια, οι κριτές φέτος φάνηκαν να ελκύονται περισσότερο από όμορφες και γαλήνιες εικόνες, ίσως επηρεασμένοι από τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως, παρά την γενικότερη αντίληψη ότι ο κόσμος της φωτογραφίας είναι ανδροκρατούμενος, οι τέσσερις από τους πέντε φετινούς νικητές ήταν γυναίκες.

Ακολουθούν οι φωτογραφίες των πέντε νικητών του διαγωνισμού, καθώς και μία μικρή επιλογή από τις φωτογραφίες ορισμένων διακριθέντων με ειδική μνεία.



1. «Across the River»

«Πιστεύω ότι οι νέοι φωτογράφοι δεν πρέπει να θεωρούν τα like των social media βαρόμετρο για την ποιότητα της δουλειάς τους, αλλά να συνεχίζουν να δουλεύουν και να καλλιεργούν μια εσωτερική δύναμη που δεν επηρεάζεται από γνώμες, αρνητικές ή θετικές», λέει η Μόνικα Ντένεβαν, μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού. Από το 2003 έως και το 2018, η φωτογράφος, που ζει στο Σαν Φρανσίσκο, επισκεπτόταν σχεδόν σε ετήσια βάση τη Μιανμάρ, εξαντλούσε το όριο παραμονής της τουριστικής της βίζας και απαθανάτιζε στιγμές της καθημερινότητας των ψαράδων σε ασπρόμαυρο φιλμ με την αγαπημένη της Bronica μεσαίου φορμά, την οποία είχε αγοράσει μεταχειρισμένη το 1999. «Η διάσχιση του ποταμού», με τη μοναχική ανδρική σιλουέτα που θυμίζει κάπως τη διάσημη γοργόνα της Κοπεγχάγης, τραβήχτηκε το 2004. – Γιώργος Τσίρος

2. «Florida»



© Gabriele Galimberti, Italy, 2nd place winner, All About Photo Awards 2020



«Δεδομένου ότι στις ΗΠΑ σε κάθε 100 πολίτες αντιστοιχούν όχι 100 αλλά 120,5 καταχωρημένα όπλα, εύλογα αναρωτιέται κανείς πόσο σύνηθες είναι μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες να έχουν στην κατοχή τους παραπάνω από ένα όπλο»; Το ερώτημα έκανε τον Ιταλό Gabriele Galimberti να διασχίσει τον Ατλαντικό για να φωτογραφίσει άτομα και οικογένειες διαφορετικών εθνικοτήτων και πεποιθήσεων από όλη τη χώρα παρέα με τα όπλα τους. Το όνομα του έργου: «The Ameriguns». Ο Galimberti πήρε τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό με τη φωτογραφία της τριαντατριάχρονης Avery Skipalis από την πόλη Tampa της Φλόριντα.

3. «Philomena»



© Rebecca Moseman, United States, 3rd place winner, All About Photo Awards 2020



Οι «Irish Travellers» (Ιρλανδοί ταξιδιώτες) είναι μία πλανόδια εθνοτική ομάδα που ζει κυρίως στην Ιρλανδία αλλά και αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο και μόλις πριν μερικά χρόνια αναγνωρίστηκε επίσημα από το ιρλανδικό κράτος. Η Αμερικανίδα Rebecca Moseman, που ήρθε τρίτη στο διαγωνισμό με τη φωτογραφία της μικρής Philomena, θέλησε να καταγράψει τον τρόπο ζωής της κλειστής και παραδοσιακής αυτής κοινωνίας πριν αρχίσει και αυτή να εκμοντερνίζεται. «Δυσκολεύτηκα να φωτογραφίσω τους άντρες, ενώ και οι γυναίκες ήθελαν χρόνο για να με εμπιστευτούν. Τα παιδιά όμως δεν είχαν πρόβλημα. Πολλά (ιδίως κορίτσια) που εκμυστηρεύτηκαν μάλιστα πως ονειρεύονται να γίνουν μοντέλα στην Αμερική».

4. «Sustenance 4»



© Nadia De Lange, Switzerland, 4th place winner, All About Photo Awards 2020



«Έρημος ορίζεται μία σχεδόν άνυδρη, έρημη έκταση γης με λίγη ή καθόλου βλάστηση, που συνήθως καλύπτεται από άμμο. Και όμως υπάρχει ζωή στην έρημο. Περισσότερη από όση φαντάζεστε», λέει η Nadia De Lange, που κατάγεται από τη Νότια Αφρική, αλλά ζει στην Ελβετία, και ήρθε τέταρτη στον διαγωνισμό. «Η (εικονιζόμενη) έρημος Namib στη Νότιας Αφρικής παραμένει ζωντανή χάρη στα σύννεφα που έρχονται από τον Ατλαντικό Ωκεανό φέρνοντας μαζί τους υγρασία, η οποία συντηρεί τη χλωρίδα και την πανίδα αυτού του φαινομενικά σκληρού, αλλά υπέροχου τοπίου».

5. «Jump of the wildebeest»



© Nicole Cambre, Belgium, 5th place winner, All About Photo Awards 2020



Η Αφρική είναι ένα από τα αγαπημένα φωτογραφικά θέματα της Βελγίδας Nicole Cambre η οποία πάντα φωτογραφίζει με φυσικό φως ακόμα και αν αυτό σημαίνει πως φτάνει τα ISO της μηχανής της στα όρια. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, με την οποία κατέκτησε την πέμπτη θέση στο διαγωνισμό, έχει καταγράψει στιγμιότυπο ενός ανυπόμονου Γκνου που πηδάει πάνω στα υπόλοιπα, αντί να περιμένει τη σειρά του, κατά τη μετανάστευσή τους στο βόρειο τμήμα του Εθνικού Πάρκου Σερενγκέτι στην Τανζανία.

6. «Eye Sea»



© Anuar Patjane, Mexico, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020



Την ειδική μνεία της επιτροπής απέσπασε η φωτογραφία του Μεξικανού Anuar Patjane ο οποίος απαθανάτισε δύτες περικυκλωμένους από ένα κοπάδι από ψάρια bigeye trevally (απαντώνται στον Ινδικό και Ειρηνικό Ωκεανό) στο Εθνικό Πάρκο Cabo Pulmo του Μεξικό. «Με τις υποβρύχιες φωτογραφίες μου προσπαθώ να αναδείξω την ομορφιά των ωκεανών μας, αλλά και να στρέψω την προσοχή της κοινής γνώμης σε μία πραγματικότητα που συνήθως περνά απαρατήρητη γιατί είναι αθέατη: την καταστροφή που υφίστανται οι ωκεανοί. Όταν ένα δάσος καταστρέφεται μας αγγίζει γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε. Δυστυχώς, δεν αισθανόμαστε το ίδιο για την αθέατη υποθαλάσσια ζωή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι υπεραλιεύουμε βάναυσα τους ωκεανούς μας, γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξουμε τόσο τον τρόπο που ψαρεύουμε όσο και το τι καταναλώνουμε από τον ωκεανό».

7. «Making soy sauce»



© Azim Khan Ronnie, Bangladesh, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020



Στο χωριουδάκι Cu Da στα περίχωρα του Ανόι στο Βιετνάμ παρασκευάζουν σάλτσα σόγιας εδώ και πάνω από τέσσερις αιώνες. Παραδοσιακά φτιάχνεται από μία ειδική ποικιλία κολλώδους και εξαιρετικά εύγευστου ρυζιού (που μαγειρεύεται και υφίσταται ζύμωση για αρκετές ημέρες), αλάτι, σόγια και νερό, κατά προτίμηση νερό βροχής για περισσότερη γεύση. Στην αεροφωτογραφία του Azim Khan Ronnie από το Μπανγκλαντές που επίσης απέσπασε ειδική μνεία, οι εργάτριες αναμιγνύουν το ρύζι με τη σόγια μέσα σε μεγάλα ψάθινα καλάθια.

8. Χωρίς Τίτλο



© Chin Leong Teo, Japan, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020



Αν και ο Ιάπωνας φωτογράφος Chin Leong Teo δεν έδωσε τίτλο στη φωτογραφία του, θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται «ο ιπτάμενος βάτραχος», μία και ακριβώς αυτό απεικονίζει. Έναν «ιπτάμενο βάτραχο του Wallace», για την ακρίβεια, που απαντάται στη Μαλαισία και τη δυτική Ινδονησία. Παίρνει το όνομά του από τον βιολόγο Alfred R. Wallace, που συνέλεξε το πρώτο δείγμα, και είναι ιδιαίτερα φωτογενής χάρη στο μεγάλο του μέγεθος (80-100mm) και τα λαμπερά του χρώματα. Ο συγκεκριμένος μας κάνει επίδειξη του μεγέθους του κάτω από το νερό.

9. «The Lost Swimmer»



© Elena Paraskeva, Cyprus, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020



Ανάμεσα στους διακριθέντες και η conceptual φωτογράφος Έλενα Παρασκευά που έχει ζήσει και εργαστεί για χρόνια στην Αμερική, αλλά τώρα ζει στην Κύπρο. Σήμα κατατεθέν της δουλειάς της τα σουρεαλιστικά σκηνικά με έντονα χρώματα που συνήθως εμπνέονται από την καθημερινότητα και την ποπ κουλτούρα. Η «χαμένη κολυμβήτρια» του τίτλου είναι μία αλληγορία για τον άνθρωπο που εξαιτίας της αυτο-αμφισβήτησης και του φόβου του αδυνατεί να είναι ο εαυτός του.

10. «Beyond the wall»



© Francesco Pace Rizzi, Italy, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020



Με τη φωτογραφία του αυτή ο Ιταλός Francesco Pace Rizzi αποτίνει φόρο τιμής στον Henri Cartier Bresson. «Από αυτόν έμαθα πως να βλέπω την πραγματικότητα με νέα μάτια: πιο ανθρώπινα, πιο καλλιτεχνικά, πιο ποιητικά. Οι φωτογραφίες που τράβηξε μεταξύ 1950 και 1970 στην πατρίδα μου, την επαρχία Μπαζιλικάτα, αλλά και αλλού στον κόσμο, με ενέπνευσαν πραγματικά και άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο».

11. «Step by Step»



© Mustafa AbdulHadi, Bahrain, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020



Αν το στιγμιότυπο του Mustafa AbdulHadi με καταγωγή από το Μπαχρέιν μοιάζει υπέροχα χορογραφημένο είναι γιατί πρόκειται για μέρος της υπαίθριας παράστασης «Impression Lijiang» που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στην Κίνα σε σκηνοθεσία του περίφημου σκηνοθέτη Zhang Yimou. Σκοπός της παράστασης είναι να αναδείξει τη ζωή και τις παραδόσεις των εθνοτικών ομάδων Naxi, Yi και Bai και παίρνουν μέρος πάνω από 500 ντόπιοι. Η παράσταση στήνεται στους πρόποδες του επιβλητικού όρους Yulong Xueshan, περίπου 3.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με φόντο βέβαια το ίδιο το βουνό.

12. «The Story Teller»



© Donell Gumiran, United Arab Emirates, Particular Merit Mention, All About Photo Awards 2020



Για τον Φιλιπίνο Donell Gumiran, που ζει και εργάζεται στο Ντουμπάι, κάθε φωτογραφία είναι μία μικρή ιστορία, εξού και ο τίτλος της φωτογραφίας με την οποία διακρίθηκε στον διαγωνισμό «Ο παραμυθάς». Η ιστορία που αφηγείται με το ονειρικό αυτό στιγμιότυπο των τριών παιδιών είναι αυτή της φυλής Kara που αποτελείται από περίπου 1.000 άτομα και ζει στην αριστερή όχθη του Ποταμού Όμο στον Νότο της Αιθιοπίας.