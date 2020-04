Ο Αντονι Μακί (αριστερά) και ο Σάμιουελ Τζάκσον (κέντρο) υποδύονται δύο πρωτοπόρους Αφροαμερικανούς, οι οποίοι αναστάτωσαν την κτηματομεσιτική αγορά του ρατσιστικού Νότου των ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

The Banker

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2020)

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Νόλφι

Ερμηνείες: Αντονι Μακί, Σάμιουελ Τζάκσον, Νίκολας Χουλτ



Μια επιλογή από την Apple TV μάς οδηγεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και στον ακόμη βαθιά συντηρητικό και ρατσιστικό Νότο. Εκεί παρακολουθούμε την αληθινή ιστορία του Αφροαμερικανού Μπερνάρντ Γκάρετ (Αντονι Μακί), ενός φιλόδοξου κτηματομεσίτη, ο οποίος μετακομίζει στο Λος Αντζελες αποφασισμένος να πιάσει την καλή. Εκεί θα συνεταιριστεί με τον πολύπειρο και πλούσιο Τζο Μόρις (Σάμιουελ Τζάκσον), βάζοντας μπρος ένα σχέδιο για την αγοραπωλησία ιδιοκτησιών σε «λευκές» περιοχές. Για να το πετύχουν, προσλαμβάνουν ως «βιτρίνα» έναν νεαρό εργάτη, ο οποίος θα αποδειχθεί πολύτιμος συνεργάτης· τα πράγματα ωστόσο περιπλέκονται όταν ο Μπερνάρντ αποφασίζει να γυρίσει στη γενέτειρά του στο Τέξας, αγοράζοντας μια τοπική τράπεζα. Οι Μακί και Τζάκσον συνθέτουν ωραίο δίδυμο στους ρόλους των δύο πρωτοπόρων Αφροαμερικανών, οι οποίοι αψήφησαν τις προκαταλήψεις προκειμένου να πλουτίσουν, αλλά και να βοηθήσουν τους αποκλεισμένους κοινωνικά και οικονομικά ομοφύλους τους. Η προσέγγιση του σκηνοθέτη Τζορτζ Νόλφι είναι μάλλον ακαδημαϊκή, ωστόσο ο ρυθμός παραμένει ομαλός και η αφήγηση ενδιαφέρουσα, διανθισμένη και από μερικές χιουμοριστικές πινελιές.



Too Much Info Clouding Over My Head

ΚΩΜΩΔΙΑ (2017)

Σκηνοθεσία: Βασίλης Χριστοφιλάκης

Ερμηνείες: Βασίλης Χριστοφιλάκης, Ελένη Ουζουνίδου,

Κωνσταντίνα Μιχαήλ



Από την πλατφόρμα του Cinobo διαλέγουμε αυτή την εβδομάδα την αυτοαναφορική κωμωδία του Βασίλη Χριστοφιλάκη, ο οποίος στην πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Βασίλης είναι ένας τριαντάρης σκηνοθέτης, φιλόδοξος και ψυχαναγκαστικός, που προσπαθεί να μαζέψει χρήματα για την επόμενη ταινία του, την οποία όμως δεν πολυθέλει να γυρίσει. Η παραγωγός του θα τον βάλει, μεταξύ άλλων, να κάνει τον... Κινέζο σε μια διαφήμιση μπίρας, να κινηματογραφήσει ένα φιλανθρωπικό γκαλά και να σκηνοθετήσει στο θέατρο μια ξεπεσμένη τηλεοπτική σταρ. Ο Χριστοφιλάκης μέσα από ένα γουντιαλενικού στυλ σενάριο παίρνει την ευκαιρία να σκιαγραφήσει τον σημερινό τριαντάρη, γεμάτο από τυπικά προσόντα, νευρώσεις και αδιέξοδα. Ο Βασίλης έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δίχως όμως να γνωρίζει και πολλά για την πραγματική ζωή. Παράλληλα, η ταινία σχολιάζει απολαυστικά την παλαβή πραγματικότητα του σύγχρονου ελληνικού σινεμά.

Επιστημονική φαντασία με «σκηνικό» ένα παιχνίδι

Tales from the Loop

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2020)

Σκηνοθεσία: Ναθάνιελ Χάλπερν

Ερμηνείες: Ντάνιελ Τσολγκάντρι,

Ρεμπέκα Χολ, Πολ Σνάιντερ



Μια εναλλακτική επιστημονική φαντασία μας συστήνει η σειρά οκτώ επεισοδίων του Amazon Prime, η οποία βασίζεται σε ένα ομώνυμο εικονογραφημένο επιτραπέζιο παιχνίδι του Σουηδού Σάιμον Στάλενχαγκ. Οι παράξενες ιστορίες του εκτυλίσσονται στα τέλη της δεκαετίας του 1980 σε μια πολίχνη, η οποία βρίσκεται πάνω από το λεγόμενο «Loop»· το τελευταίο είναι μια υπόγεια εγκατάσταση εξοπλισμένη με κάποιου είδους vintage επιταχυντή σωματιδίων, φτιαγμένο για να εξερευνήσει τα μυστικά της φυσικής και του σύμπαντος. Ενα κοριτσάκι ταξιδεύει στον χρόνο και τελικά συναντά τον ενήλικο εαυτό της, δύο έφηβοι φίλοι ανταλλάσσουν τα σώματά τους κ.ο.κ.

Με τους βασικούς χαρακτήρες να είναι παιδιά, οι σύντομες «ιστορίες του loop» θα μπορούσαν να θυμίζουν αρκετά το «Stranger Things», ωστόσο η αισθητική τους και ρυθμοί δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοφιλή σειρά του Netflix. Αντιθέτως, εδώ υπάρχει ένας μινιμαλισμός και μια γοητευτική λιτότητα, τόσο στην αφήγηση όσο και στα σκηνικά. Τα τελευταία, άλλωστε, σχηματίζουν έναν κόσμο μάλλον δυστοπικό, ξεθωριασμένο και παρηκμασμένο με όλα τα βασικά του στοιχεία βγαλμένα από προηγούμενες δεκατίες, ταυτόχρονα ωστόσο ανακατεμένα με μυστηριώδεις μηχανές και κατασκευές που παραπέμπουν σε... «Πόλεμο των Αστρων». Επιπλέον, διάχυτη σε όλο το σενάριο της σειράς είναι μια –μάλλον εσκεμμένη–απροσδιοριστία· το τι μας οδήγησε ώς εδώ ή το γενικότερο πλαίσιο μένουν αόριστα, περίπου σαν να έχουμε προσγειωθεί όντως στο ταμπλό κάποιου επιτραπέζιου και η παρτίδα ξεκινά.

Με λίγα λόγια, το «Tales from the Loop» δεν είναι για όσους ψάχνουν καταιγιστικές περιπέτειες και γυαλιστερή επιστημονική φαντασία. Τα πάντα, από το μουσικό σκορ μέχρι το μοντάζ και τη φωτογραφία του, διαθέτουν μια βραδύκαυστη μελαγχολία, περισσότερο καλλιτεχνική από όσο έχουμε συνηθίσει σε παρόμοιες περιπτώσεις. Οσο για τους ρόλους, πέρα από τα παιδιά, συμμετέχουν ακόμα καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως ο Τζόναθαν Πράις («Οι δύο Πάπες») και η Ρεμπέκα Χολ («The Town»).