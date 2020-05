Σπουδαίοι αθλητές χειροκροτούν τους καθημερινούς ήρωες της Ελλάδας

Στο νέο τηλεοπτικό σποτ της η Stoiximan «αντιστρέφει» την πραγματικότητα. Και αυτή τη φορά η αθλητική οικογένεια της Stoiximan όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδη, η Άννα Κορακάκη, η Βασιλική Μιλλούση και πολλοί ακόμα σπουδαίοι αθλητές που αποτελούν πηγή έμπνευσης και θαυμασμού, ανταποδίδουν το χειροκρότημα και ενθαρρύνουν τους Έλληνες για την προσπάθεια που έχουν κάνει και θα συνεχίσουν να κάνουν. Επαινούν τους συμπολίτες μας που αυτές τις μέρες δίνουν τον δικό τους αγώνα στα νοσηλευτικά ιδρύματα, στα εργοστάσια, στον πρωτογενή τομέα και σε όλους όσους δεν σταματούν να εργάζονται για όλους εμάς.

Το σποτ περιγράφει με τρόπο απλό και ανεπιτήδευτο το γεγονός πως αυτές τις κρίσιμες στιγμές, μείναμε ενωμένοι και ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε απαιτεί να είμαστε όλοι μέλη της ίδιας ομάδας. Να προσπαθούμε όλοι μαζί, να νικήσουμε, για να απολαύσουμε την επιστροφή όλων αυτών που αγαπάμε και μας κάνουν περήφανους όπως είναι οι αθλητές μας. Απέναντι στην πανδημία όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία. Τα απλά πράγματα που κάνουμε με σεβασμό προς τους συνανθρώπους μας είναι πια ηρωικά.

Ήρωας δεν είναι κάποιος επώνυμος ή δυνατός. Ήρωες είμαστε εμείς.

«Τελικά αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε δεν είναι ότι ξέρουμε να κερδίζουμε.

Είναι ότι ξέρουμε να κερδίζουμε στα δύσκολα.

Είναι σαν εκεί που θα περίμενες να λυγίσουμε, εμείς να γινόμαστε πιο δυνατοί.

Να θυμίζουμε, έστω και για λίγο, Ήρωες.

Ήρωες που δείχνουν πόσα μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όταν είναι ενωμένοι.

Τον πιο μεγάλο αγώνα τον κερδίζουμε όλοι μαζί. Σαν #MiaOmada.»

Η νέα επικοινωνία της Stoiximan έρχεται να συμπληρώσει τις δράσεις της εταιρείας για την αντιμετώπιση του Covid19 η οποία ήταν από τις πρώτες εταιρείες που έσπευσαν να στηρίξουν το εθνικό σύστημα υγείας δωρίζοντας 250.000 μάσκες, ενώ σε ανάλογες δράσεις δωρεάς εξοπλισμού προχώρησε και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται.

Στην Ελλάδα η Stoiximan αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία GameTech και μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη με ισχυρή παρουσία σε 5 χώρες.

Με έμφαση στην Τεχνολογία και τον Άνθρωπο, το Υπεύθυνο Παιχνίδι και τον Αθλητισμό, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας όπως το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες» που από το 2017 προσφέρει εκπαιδευτικές εμπειρίες σε περισσότερα από 26.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, αναπτύσσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αθλητικών χορηγιών που έχουν αγγίξει περισσότερους από 400 αθλητές, ενώ με την πρωτοβουλία “Try This At Home” ανατρέπει στην πράξη το Brain Drain.