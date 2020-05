Tο «XENOS» του διάσημου χορογράφου και χορευτή Akram Khan στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube.

«Μικρές ξεναγήσεις για μεγάλους» ονομάζεται η νέα ψηφιακή δράση για τα γηροκομεία που θα πραγματοποιήσει το Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή σε συνεργασία με την ομάδα θεάτρου seveneleven. Με βασικό όχημα τη σπάνια συλλογή του ιδρύματος, οι συμμετέχοντες θα επιλέγουν ένα από τα έργα της και η δράση, που θα περιλαμβάνει στοιχεία βιωματικής ξενάγησης, θα συνεχίζεται με εισαγωγικές παρατηρήσεις, διάλογο εντυπώσεων, περιήγηση στη ζωή του καλλιτέχνη καθώς και επίσημη παρουσίαση του έργου. Το πρόγραμμα, που θα προσφέρεται δωρεάν, ξεκινάει από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, σε μη κερδοσκοπικές δομές της Αττικής.

Μία σελίδα από τις σημειώσεις του Μπομπ Ντίλαν με στίχους του για τραγούδια που συμπεριλήφθηκαν στο άλμπουμ «Blonde on Blonde» του 1966 (το καλύτερο του τραγουδοποιού για πολλούς), βγήκε αυτές τις ημέρες σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s του Λονδίνου. Η σελίδα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στίχους για το τραγούδι «Most likely you go your way and I’ll go mine» που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και άλλους, που δεν μελοποιήθηκαν ποτέ. Η εκτιμώμενη τιμή του αντικειμένου κυμαίνεται μεταξύ 12.000 και 15.000 λιρών Αγγλίας, ενώ ο πλειστηριασμός, που πραγματοποιείται διαδικτυακά, θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαΐου.

Συνεχίζονται οι προβολές παραστάσεων στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube. Εως τις 14 Μαΐου όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση του Αρη Μπινιάρη που βάζει στην «πρίζα» τις Βάκχες και έως τις 16 Μαΐου το XENOS του διάσημου χορογράφου και χορευτή Akram Khan.