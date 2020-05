Η Lady Gaga έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της ως La Chameleón, μία vamp πληρωμένη δολοφόνος με αδυναμία στην glamorous couture, στην ταινία Machete Kills του Robert Rodriguez. Στον σκηνοθέτη Ryan Murphy βρήκε “τη δημιουργική αδερφή ψυχή της”, όπως έχει δηλώσει η ίδια, έπειτα από τη συμμετοχή της στη σειρά American Horror Story: Roanoke ως μία μάγισσα με εξίσου εντυπωσιακό μακιγιάζ όσο αυτό της γνωστής τραγουδίστριας. Ο ρόλος της στο A Star is Born μπορεί να της στέρησε αυτό το μακιγιάζ, αλλά της χάρισε αμέτρητες υποψηφιότητες και βραβεία, καταξιώνοντάς την ως σταρ και στη μεγάλη οθόνη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το όραμα χρόνων του σκηνοθέτη Ridley Scott για την true crime ταινία με θέμα τη δολοφονία του Maurizio Gucci – εγγονού του ιδρυτή του οίκου, Guccio Gucci – φαίνεται πως αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Η ταινία θα βασίζεται στο βιβλίο The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed και η Lady Gaga βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει ως η πρώην σύζυγος του Maurizio, Patrizia Reggiani.



Από διάσημη σοσιαλιτέ και high fashion προσωπικότητα, η Patrizia μετονομάστηκε σε “Black Widow” από τα μέσα ενημέρωσης, εξαιτίας της καταδίκης της σε 29 χρόνια φυλάκισης το 1998 για την εντολή δολοφονίας του Maurizio, αφού εκείνος την εγκατέλειψε για μία άλλη γυναίκα.



H ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2021 και ίσως να είναι και αυτή που θα προσθέσει και το Όσκαρ Ά Γυναικείου ρόλου στους πολλούς τίτλους που έχει ήδη κερδίσει η Lady Gaga.